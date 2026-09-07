¿Qué es el Labor Day y por qué se celebra este lunes 7 de septiembre en EU?

Labor Day El Día del Trabajo en EU, a diferencia de muchos otros países, se celebra el primer lunes de septiembre. (Wikipedia Commons)

Hoy lunes 7 de septiembre, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. Descubre por qué su fecha es distinta a la del resto del mundo.

Labor Day: ¿Por qué EU celebra el Día del Trabajo en septiembre?

A diferencia de otras partes del mundo, como sucede en México, el Día del Trabajo en Estados Unidos no se celebra el 1° de mayo. Existen otras celebraciones ese día, como lo es el Día de la Lealtad, pero no se observa un festivo nacional. Esto a pesar de que la razón por la que esta fecha fue elegida tuvo sus orígenes en una protesta estadounidense.

El motivo por el que el primer día de mayo es reconocido como el Día Internacional del Trabajo se debe a un evento conocido como la masacre de Haymarket. Esta tragedia tuvo lugar del 1 al 4 de mayo de 1886 en Chicago, cuando varios trabajadores convocados por la Federación Estadounidense del Trabajo se manifestaron para reivindicar la jornada laboral de ocho horas, en una época en que los trabajadores llegaban a laborar hasta dieciséis horas seguidas. La manifestación culminó con represión policial y la sentencia a muerte de cinco protestantes, a quienes hoy se les conoce como los “Mártires de Chicago”.

Sindicatos laborales de todo el mundo se dieron cita en París en 1889 y declararon como fecha internacional del trabajo el 1° de mayo para conmemorar el trágico evento. En México, la Casa del Obrero Mundial decidió instaurar el festivo nacional partir de 1913.

Sin embargo, el entonces presidente de los Estados Unidos Stephen Grover Cleveland consideró que conmemorar el trabajo en esa fecha significaría rememorar los trágicos eventos de Chicago, lo cual causaría simpatía por los movimientos anarquistas y socialistas. Por lo mismo, en 1894 se determinó que el primer lunes de cada septiembre se conmemoraría las contribuciones de los trabajadores a la construcción de la nación.

La fecha fue escogida por un desfile que se celebró por primera vez el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, en el cual la Noble y Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo se inspiraron por un evento similar que ocurrió en Toronto, Canadá —país donde también se celebra el Día del Trabajo en septiembre. Así como el 1° de mayo también sirve para celebrar la proximidad del verano, el Labor Day también es una fecha para conmemorar el fin del mismo y el inicio del otoño, el cual comienza formalmente el 22 de septiembre.