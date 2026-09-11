Nueva York recuerda a las víctimas del 11S a 25 años de los atentados

11S

Estados Unidos conmemoró este jueves el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con una ceremonia en la Zona Cero, donde familiares de las víctimas, sobrevivientes, equipos de emergencia y figuras políticas se reunieron para recordar a quienes murieron en los ataques.

El acto en el Memorial Nacional del 11 de Septiembre contó con la presencia de los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, al igual que el vicepresidente JD Vance. Además, asistieron el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y otras personalidades políticas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no acudió a la ceremonia en Nueva York, una decisión poco habitual para un presidente estadounidense en esta conmemoración. En cambio, el mandatario participó en el homenaje realizado en el Pentágono, uno de los tres lugares donde se registraron los ataques aquel día.

Familiares recuerdan a sus seres queridos

La ceremonia inició a las 8:46 horas, momento exacto en que el primer avión impactó contra la torre norte del World Trade Center. Después de la interpretación del himno estadounidense, empezó la lectura de los nombres de las víctimas, una ceremonia que se prolongó por varias horas.

Alrededor de los estanques construidos en el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas, familiares alzaron fotografías de sus seres queridos y participaron en los distintos momentos de silencio programados durante la jornada.

Entre los asistentes estuvieron también los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, quien era alcalde de Nueva York cuando ocurrieron los atentados, así como Hillary Clinton, Michelle Obama, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La jornada se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad en el sur de Manhattan.

Homenaje a las víctimas de enfermedades

Por primera vez, la conmemoración incluyó un momento especial para recordar a las personas que estuvieron expuestas al polvo y otros materiales tóxicos liberados, luego del derrumbe de las Torres Gemelas y que posteriormente murieron por cáncer u otras enfermedades relacionadas con la contaminación.

El homenaje rememoró a bomberos, policías, trabajadores de emergencia, entre otras personas que realizaron labores posteriores a los ataques y que, con el paso de los años, desarrollaron padecimientos asociados con su exposición en la Zona Cero.

En el transcurso de la ceremonia, evocaron a las víctimas del atentado de 1993 contra el World Trade Center.

Actos en diferentes puntos de EU

Las conmemoraciones se extendieron a otras partes del país. En Pensilvania efectuaron actos en memoria de los pasajeros y tripulantes del vuelo 93, que cayó en un campo cercano a Shanksville después de que las personas a bordo se enfrentaran a los secuestradores.

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, el avión se dirigía hacia Washington y podría haber tenido como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio.

La noche en Nueva York concluirá con el tradicional encendido de dos haces de luz que se elevan hacia el cielo desde la Zona Cero y figuran las silueta de las desaparecidas Torres Gemelas.

La Crónica de Hoy 2026