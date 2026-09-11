Trump defiende ofensiva contra Irán durante homenaje por el 11S

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la ceremonia por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre para defender la guerra que su administración mantiene contra Irán y reiterar que EU impedirá que la República Islámica desarrolle un arma nuclear.

Durante el homenaje realizado en el Pentágono, Trump vinculó la actuación actual de las Fuerzas Armadas estadounidenses con la lucha contra el terrorismo y afirmó que Irán no podrá obtener armamento nuclear.

“Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, aseveró.

De este modo, el mandatario estadounidense decidió participar en la conmemoración realizada en la sede del Departamento de Defensa, en lugar de asistir al acto celebrado en la Zona Cero de Manhattan.

En Nueva York estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, así como el alcalde Zohran Mamdani.

“La única opción es la victoria”

En su discurso, Trump recordó los atentados cometidos hace 25 años y aseguró que Estados Unidos preserva el compromiso de no olvidar a las víctimas ni los hechos ocurridos aquel 11 de septiembre.

Sostuvo que la respuesta estadounidense ante amenazas y ataques debe estar orientada a la victoria.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”, precisó.

Los ataques perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 dejaron cerca de 3 mil personas muertas por el impacto de aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.

Aquellos atentados marcaron el inicio de la llamada “guerra contra el terrorismo” encabezada por Estados Unidos y surgieron otras consecuencias como la invasión en Afganistán.

Defensa de la guerra contra Irán

Estados Unidos conserva desde hace más de seis meses una guerra contra Irán, cuyo objetivo declarado ha sido el derrocamiento del régimen de los ayatolás.

El conflicto no ha logrado hasta ahora ese propósito, al igual que ha generado preocupaciones por sus posibles consecuencias políticas y económicas dentro del territorio estadounidense, entre ellas el incremento en el precio de la gasolina relacionado con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En el acto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también defendió la ofensiva contra Irán y aseguró que la presión económica sobre el país persa “aumenta cada día”.

Finalmente, Hegseth recalcó que EU mantiene el “control” del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional de petróleo.

Con información de EFE