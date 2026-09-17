Alerta por ataques rusos en Ucrania obliga a evacuar escuelas y edificios oficiales en Polonia

Alerta en Polonia

Una alerta aérea activada este jueves en el este de Polonia generó la evacuación de miles de estudiantes y trabajadores de edificios públicos, luego de registrarse ataques con drones rusos en Ucrania, cerca del territorio polaco.

Las autoridades polacas emitieron la alerta en las provincias de Lublin y Subcarpacia, donde los habitantes recibieron mensajes en sus teléfonos celulares para advertirles de un posible riesgo y pedirles que buscaran refugio.

El Centro de Seguridad del Gobierno (RCB) informó que el aviso se produjo debido a un ataque con drones registrado cerca del paso fronterizo de Dorohusk–Yahodyn.

Según el portal de noticias polaco Radio Muzyka Fakty (RMF24), en la ciudad de Lublin, aproximadamente 500 alumnos de la Escuela Primaria Nº 6 fueron trasladados al refugio ubicado en el sótano del plantel. Otros centros educativos realizaron evacuaciones: el Liceo Nº 30 puso a salvo a unas 900 personas, entre estudiantes y trabajadores, mientras que otra escuela reubicó a 450 alumnos.

La alerta se pudo percibir en edificios gubernamentales. En Rzeszów, ciudad de unos 200 mil habitantes, fueron evacuados trabajadores del ayuntamiento.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó previamente sobre el ataque durante una rueda de prensa junto al canciller de Austria, Christian Stocker, y lo calificó como “masivo y brutal, con una gran explosión” cerca de Dorohusk.

Asimismo, los aeropuertos civiles de Lublin y Rzeszów suspendieron temporalmente sus operaciones. Por lo tanto, la Fuerza Aérea de Polonia desplegó aviones de combate para realizar patrullajes.

En tanto, el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, explicó ante el Parlamento que el mando militar autorizó el derribo de cualquier dron que ingresara al espacio aéreo polaco.

“Se trata de una orden preautorizada, lo que significa que el piloto ya no necesita confirmar con el comandante operativo que el objeto está dentro del alcance y si puede disparar. Puede derribar automáticamente dicho dron o misil al detectarlo”, manifestó Tomczyk.

Con información de EFE