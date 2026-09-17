Serbia inaugura fábrica de drones israelíes

Dron israelí

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, informó la operación de una fábrica de drones de producción israelí en el país. Afirmó que esta instalación dará empleo a alrededor de un centenar de personas.

Vucic compartió la apertura a través de sus redes sociales, aunque evitó precisar la ubicación de la planta y otros detalles que tengan que ver con su funcionamiento.

“He inaugurado una fábrica para el ensamblaje de drones de producción israelí, que empleará a un centenar de personas y producirá las armas más modernas, tanto para el Ejército de Serbia, como para ejércitos de otros países”, expresó el mandatario serbio.

Adelantó que el proyecto podría expandirse con nuevas instalaciones en el país, en colaboración con empresas israelíes.

“Creemos que vamos a inaugurar con nuestros socios israelíes al menos otras tres plantas en Serbia. Nuestros planes son enormes”, aseveró.

Adicionalmente, el presidente serbio justificó la falta de información sobre la fábrica al argumentar que “por la confidencialidad del proceso de producción” no podía proporcionar mayores detalles ni autorizar la presencia de periodistas durante la inauguración.

Semanas antes, el medio independiente serbio de investigación de Red Balcánica de Periodismo de Investigación (BIRN) había revelado que Serbia consideraba producir drones en colaboración con el consorcio militar israelí Elbit Systems.

La apertura de la fábrica transcurre en lo que Serbia continúa con el proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas. Entre las adquisiciones recientes se encuentra un pedido a Francia de 12 aviones de combate Rafale, así como la compra de misiles de largo alcance y otros equipos militares a China y Rusia.

Con información de EFE