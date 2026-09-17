Detienen en Brasil a presunto asesino serial que intentaba huir disfrazado de mujer

Presunto asesino serial

Autoridades de Brasil detuvieron en el estado de Paraíba, en el noreste del país, a Jorlan Alves da Silva, de 33 años, señalado como presunto asesino serial y quien intentó evadir a las autoridades utilizando ropa de mujer y una peluca.

Imágenes difundidas del operativo muestran el momento en que agentes detienen a Silva, quien vestía una prenda de mujer a rayas, sandalias, gafas oscuras y una larga peluca negra. Durante el arresto, los policías retiraron el accesorio y dejaron al descubierto su cabello corto.

Según el diario brasileño O Globo, el hombre llevaba las uñas pintadas y cargaba a un niño de dos años. Las autoridades investigan las circunstancias en las que el menor se encontraba con el detenido.

La policía informó que Silva viajaba en un vehículo junto con otros presuntos integrantes de un grupo delictivo. Los agentes interceptaron la unidad y arrestaron a una persona, pero Silva consiguió escapar inicialmente y después fue localizado.

Las autoridades brasileñas lo investigan por al menos 15 homicidios que presuntamente cometió para organizaciones criminales durante los últimos tres meses. Incluso, durante un interrogatorio declaró que asesinó a unas 80 personas a lo largo de su vida.

El detective de la Policía Civil, Douglas García, apuntó que Silva presuntamente afirmó haber cometido su primer homicidio cuando tenía 13 años. Igualmente, habría pasado entre 5 a 6 años en prisión por distintos delitos antes de recuperar su libertad a finales de mayo.

Entre los casos que las autoridades buscan esclarecer se encuentra el asesinato de dos empresarios ocurrido el pasado 1 de agosto en Rio Tinto. Según García, Silva indicó a los investigadores el sitio donde habría sido enterrado uno de los cuerpos.

No obstante, la cifra de 80 homicidios vinculada al detenido se encuentra bajo investigación y no ha sido confirmada por las autoridades.