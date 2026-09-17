Vuelos cortos ¿Habrá cada vez menos vuelos cortos? Así está empezando a afectar a las aerolíneas el aumento en el combustible (Pexels)

Ante el aumento constante en el precio del combustible, la industria aérea en Estados Unidos enfrenta una capacidad operativa cada vez más ajustada.

Durante una conferencia con inversionistas, ejecutivos de United Airlines, American Airlines y Southwest Airlines prevén eliminar diversas programaciones de vuelos en lo que resta del año para mitigar el impacto de estos costos operativos, agravados tras el inicio de la guerra en Irán.

¿Qué se sabe sobre la reducción de vuelos?

Esta medida se suma a las restricciones aplicadas durante la temporada de verano, periodo en el que las aerolíneas también aumentaron las tarifas de equipaje como respuesta al alza del combustible.

De acuerdo con los registros de los meses de junio, julio y agosto, el precio promedio de los pasajes de avión se ubicó aproximadamente un 25% por encima de los valores registrados el año anterior.

¿Qué vuelos serán cancelados ante la problemática del combustible?

Las tres aerolíneas no detallaron cuáles rutas específicas serán recortadas a finales de año, pero señalaron que las cancelaciones se centrarán en los vuelos más baratos y menos populares. Estos viajes suelen ser buscados por personas que están en la caza de ofertas de vuelos y no por viajeros de negocios.

Las compañías explicaron que estas opciones pierden viabilidad económica cuando el precio del combustible se eleva, por lo que deja de ser conveniente mantener su oferta. Estos recortes afectarán principalmente a las frecuencias con menor afluencia de pasajeros, como las programadas en días martes o sábados, así como en horarios nocturnos o de madrugada.

¿Cuánto aumentó el precio del combustible de aviación?

Según los datos presentados por las aerolíneas, el precio promedio del combustible para aviones subió a 4.56 dólares por galón.

Aunque esta cifra representa el costo más alto registrado desde principios de mayo, las empresas aclararon que aún se mantiene por debajo del pico máximo alcanzado durante el mes de abril.