Casa Blanca veta a CNN, MSNOW y Politico por “noticias falsas”

Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que prohibirá con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, medios a los que acusó de difundir “noticias falsas”.

Trump anunció su medida a través de su red social Truth Social, donde también advirtió que otros medios de comunicación podrían enfrentar la misma restricción.

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos”, publicó Trump.

Así pues, sentenció que la prohibición responde a lo que considera una cobertura reiterada de información falsa por parte de esos medios.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico, (como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS”, escribió el mandatario estadounidense por medio de sus redes sociales.

Trump no hizo mención de cuáles fueron las coberturas que motivaron el veto, pero añadió que otros medios “van después”.

El anuncio tomó por sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes se encontraban periodistas de las organizaciones afectadas por la decisión.

La medida abre precedente de un nuevo episodio en la relación conflictiva que Trump tenido con los medios de comunicación. Al inicio de su actual mandato, su gobierno limitó el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca, después de que esta se negara a utilizar el término “golfo de América” para referirse al golfo de México.

Trump ha señalado reiteradamente a medios y periodistas de difundir información falsa, así como haber protagonizado enfrentamientos públicos con reporteros y presentado demandas millonarias contra organizaciones periodísticas.

Por otro lado, organizaciones defensoras de la libertad de prensa han considerado estas acciones como intentos de censura contra los medios de comunicación.

Con información de EFE