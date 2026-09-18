La IA estuvo a punto de provocar la guerra entre China y EU: informó sobre un falso barco con armas atómicas

Buque de guerra La embarcación asiática se encontraba en Medio Oriente durante las operaciones de Estados Unidos en Irán.

El conflicto entre los Estados Unidos e Irán comenzado en febrero de este 2026 estuvo muy cerca de haber desencadenado inesperadamente el inicio de un conflicto bélico a mayor escala con China, todo por culpa de un mal uso de la Inteligencia Artificial. De acuerdo con un reportaje de CNN, la armada estadounidense recibió un reporte erróneo por parte de esta tecnología, por lo que consideraron tomar acciones bélicas que pudieron desencadenar represalias bélicas.

Estados Unidos estuvo a punto de iniciar guerra con China por culpa de la IA

Según la información reportada por CNN, todo comenzó cuando las fuerzas militares de Estados Unidos irrumpieron en Irán con la escusa de atacar centros militares nucleares de Irán y que desató un conflicto que se extendió por la situación del Estrecho de Ormuz.

Según esta información, el ejército estadounidense recibió información de que un barco chino en Oriente Medio estaba transportando material nuclear para, posiblemente, abastecer y apoyar a Irán en el conflicto armado, por lo que las fuerzas militares norteamericanas comenzaron a planear la intercepción y hundimiento del buque asiático.

No obstante, antes de realizar el operativo, funcionarios militares descubrieron que el informe que decía que el busque chino contenía material nuclear había sido realizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Aunque las fuentes no revelaron cuál era el material real, sí destacaron que dicho reporte era completamente falso, por lo que se destacó la operación militar contra el dispositivo naval.

¿Estados Unidos pudo entrar en guerra con China por atacar un barco en Medio Oriente?

A pesar de que la operación estuvo cerca de realizarse fuera del territorio de ambos países, atacar sin justificación a una embarcación sí hubiera constituido un motivo de guerra entre ambas naciones, especialmente tras los conflictos comerciales y tensiones políticas de los meses recientes.

En los últimos meses, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China se han concentrado en aranceles, restricciones comerciales y políticas industriales. Washington mantiene suspendido hasta el 10 de noviembre de 2026 el incremento de los aranceles recíprocos acordado previamente con Beijing, pero al mismo tiempo ha utilizado investigaciones bajo la Sección 301 para analizar prácticas que considera problemáticas, entre ellas la supuesta sobrecapacidad industrial china.

El Departamento del Tesoro estadounidense mantiene además a China bajo vigilancia por sus políticas cambiarias, aunque en su informe de julio de 2026 no la designó como manipuladora de divisas.