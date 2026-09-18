Colombia se retira de coalición internacional por los derechos LGTBI

Colombia

El gobierno de Colombia anunció su salida de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés), integrada por 45 países y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Se encargaba de la copresidencia del organismo junto con España desde 2024.

“El gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”, informó la Cancillería colombiana en una carta dirigida a la organización.

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, puntualizó que la decisión no representa un retroceso en las políticas de protección de la población LGBTI.

La Cancillería explicó que la salida responde a un proceso de priorización de los asuntos considerados centrales en la política exterior colombiana, la cual se determinó que la contribución en la ERC no constituía una prioridad.

Esto generó descontento de organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual. Caribe Afirmativo señaló que Colombia abandonó la coalición antes de finalizar el mandato que había asumido en diciembre de 2024 y solicitó explicaciones públicas al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La organización enfatizó que uno de los argumentos para abandonar la instancia estaría relacionado con la percepción de que la participación colombiana representaba un legado de la administración anterior.

Caribe Afirmativo precisó que los derechos de las personas LGBTIQ+ deben persistir como compromisos de Estado independientemente de los cambios de gobierno.

La ERC reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de varios países y desarrolla actividades con la diplomacia internacional, legislación, políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.

El colectivo exigió al gobierno colombiano información sobre la continuidad de la agenda de igualdad en la política exterior y también los recursos previstos para aplicar la Política Exterior Feminista durante 2027.

Previamente, el gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su campaña electoral manifestó su oposición a la adopción de menores por parejas del mismo sexo y defendió posturas entrelazadas con la familia tradicional. Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI han expresado preocupación por el impacto de estas posturas en las políticas de igualdad.