Trump anuncia que EU toma el control permanente de la seguridad de Groenlandia (Agencia EFE, Jim Lo Scalzo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la tarde de este viernes, en su red social, Truth, que ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia para asumir el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, así como tener una presencia militar en el territorio.

Además, mencionó que el acuerdo no tendría ningún costo para Estados Unidos, y que estaría abordando todas las preocupaciones que ha tenido la administración de Trump sobre Groenlandia.

¿Qué declaró Donald Trump sobre la seguridad permanente en Groenlandia?

Aseguró que se trata de un acuerdo de “vida indefinida”, por lo que Estados Unidos siempre tendrá la capacidad total para hacer lo necesario para la seguridad tanto de Groenlandia como del país.

También informó que a partir de ahora ningún “adversario de Estados Unidos” podrá tener una base, presencia militar ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia, sin la aprobación expresa de Trump.

Mediante la red social Truth, escribió enorgullecerse de haber sido el primer presidente en abordar de manera permanente y definitiva el tema de “la importancia estratégica de Groenlandia”.

Además, declaró que iniciarán de manera inmediata el proceso para establecer en Groenlandia una importante presencia militar en una zona que cuenta con numerosas instalaciones y aseguró que colaborará con el pueblo groenlandés en su desarrollo y construcción.

Finalizó su mensaje expresando que esta es una solución importante para Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, así como para todos sus aliados, y aseguró: “¡Lo protegeremos con celo! “Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América, un sueño muy importante, histórico y especial”.

¿Qué han Dinamarca y Groenlandia tras la declaración de Donald Trump?

Hasta el momento, el Reino de Dinamarca ni Groenlandia han hecho una declaración oficial; este acuerdo solo ha sido confirmado por Donald Trump.

El anuncio tiene lugar después de que el presidente planteara la idea de adquirir Groenlandia debido a que consideraba que estaba “repleta de barcos rusos y chinos”; sin embargo, Groenlandia defendió su soberanía y Dinamarca rechazó la oferta.