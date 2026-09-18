Zelenski preside en los Cárpatos ucranianos una cumbre de líderes de Europa Central

Cumbre celebrada en los Cárpatos ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llevó a cabo en los Cárpatos ucranianos una reunión con dirigentes de países de Europa Central, en un encuentro que reúne a representantes de Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Austria, Rumanía y Serbia.

La cita tiene el propósito de establecer un nuevo mecanismo de cooperación regional impulsado por Kiev. “Ponemos en marcha un nuevo formato, el C8, o los Ocho de los Cárpatos, que reúne a nuestros vecinos en Europa”, declaró Zelenski en la red social X.

El mandatario ucraniano explicó que la iniciativa pretende “crear otro marco fuerte para la cooperación a nivel de la UE” en áreas como seguridad, energía, logística y cooperación económica entre los países fronterizos.

Entre los asistentes se encuentra el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien compartió en X una fotografía junto a Zelenski y la esposa del presidente ucraniano, Olena Zelenska.

“Todos tenemos semanas y meses difíciles por delante. Hoy en Ucrania mostramos nuestra solidaridad”, publicó Tusk.

La reunión se realiza en lo que Ucrania se prepara para un invierno complicado debido a las dificultades para proteger su territorio de los ataques rusos. Uno de los principales problemas se encuentra la escasez de misiles interceptores para los sistemas Patriot, utilizados para derribar misiles balísticos.

A ello se agrega la dificultad de las fuerzas ucranianas para hacer frente a los nuevos drones rusos equipados con motores a reacción, que alcanzan velocidades superiores a las de modelos utilizados anteriormente.

Los ataques rusos han dejado daños diarios en infraestructura logística como supermercados, empresas farmacéuticas y otros proveedores de productos básicos. En algunas tiendas ya se registra escasez de determinados productos, una situación que Ucrania teme que se amplíe en las próximas semanas y meses.

Con información de EFE