Bombardeos de Bukele en Haití: ¿qué es la pandilla haitiana 400 Mawozo y quién es su líder? (Cuartoscuro)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el pasado martes 10 de noviembre que fueron destruidas tanto la casa de Wilson Joseph, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, como el cuartel general del grupo. El anuncio se realizó mediante un mensaje en la red social X acompañado de un video que muestra el ataque ejecutado con helicópteros.

“Cumplimos nuestra promesa”, expresó Bukele al informar en criollo haitiano, idioma en el que lleva varias semanas publicando sobre el tema, que fue destruida “la sede del gang 400 Mawozo”, asegurando además que “la mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes son!”.

En las imágenes difundidas se observa la llegada a tierra de helicópteros artillados blancos que portaban la bandera de El Salvador.

Dos de las aeronaves toman vuelo y ejecutan el ataque que destruye parte del complejo, registrándose también la presencia de personas huyendo del lugar. Mediante sus redes sociales, Bukele no ofreció mayores detalles sobre la ofensiva, omitiendo la fecha exacta en la que ocurrió la operación y sin precisar si hubo registro de heridos o fallecidos.

Previamente, el 6 de noviembre a través de su cuenta de X, el mandatario salvadoreño preguntó a un usuario, cuyo mensaje ahora aparece como eliminado, la ubicación de la supuesta vivienda de Lanmò San Jou. “¿Dónde está esta casa?”, cuestionó en criollo haitiano, agregando: “Dinos la dirección exacta y la destruiremos”.

Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, opera principalmente en la zona de Croix-des-Bouquets. Las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A esta campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2 mil soldados de El Salvador enviados por Bukele, luego de la desaparición el 18 de octubre de cuatro militares salvadoreños que formaban parte de la GSF tras ser emboscados por grupos armados en la zona de Santo, dentro del distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

El pasado domingo comenzaron a circular versiones sobre la posible destrucción en Puerto Príncipe de una vivienda utilizada por el cabecilla de 400 Mawozo durante una operación con drones de la PNH y el respaldo de tropas salvadoreñas; no obstante, dadas las condiciones de inseguridad en el área, dicho operativo resultó imposible de confirmar sobre el terreno.

Por su parte, la ONU confirmó el 3 de noviembre la recepción de una carta firmada por Joseph en la que solicitaba mediación internacional para entablar un diálogo de paz tras el arribo del contingente salvadoreño a Puerto Príncipe.

En la misiva, el líder criminal señaló que desde agosto manifestó su disposición a “una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo”, en referencia a la GSF.

Según Joseph, las amenazas del presidente Bukele contra las agrupaciones criminales para exigir la entrega de los cuatro militares salvadoreños que se presume fueron secuestrados podrían desencadenar un aumento de la violencia.

Cabe destacar que el despliegue salvadoreño, que incluye elementos de fuerzas especiales, representa el contingente más numeroso enviado por una nación a Haití desde el término de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), activa entre 2004 y 2017.

(Con información de EFE)