Israel bombardea hospital en Gaza, asesinando a seis personas, entre ellas un niño

Israel bombardeó el Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de Gaza (HAITHAM IMAD/EFE)

Israel bombardeó la madrugada de este jueves el Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, matando a seis personas, entre las que se encontraban un niño de 13 años, un médico y dos presuntos miembros de Hamás. No obstante, el Ejército israelí aún no ha confirmado la muerte del principal objetivo de su ataque, que no aparece en la lista de fallecidos.

“Hacia la media noche, oímos una explosión. El lugar se agitó violentamente”, relató en un testimonio difundido por Médicos Sin Fronteras (MsF) Ibrahim Al Arja, médico de la organización, que estaba trabajando al momento del bombardeo.

Es la tercera vez que Al Arja vive un ataque contra el Naser, del total de siete que Israel ha lanzado contra el hospital, según el recuento que hizo el director del centro, Ahmed Al Farra.

En total, seis personas murieron y 52 resultaron heridas en el ataque de este jueves, informó MsF.

El Hospital Naser identificó a los seis fallecidos como Yihad Naim Muhamad Abu Tilk, de 13 años; Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim Abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad, de 27.

El Ejército de Israel señaló a dos de ellos, Abu Zarifa y Abu Anza, como presuntos miembros de Hamás en un comunicado en el que sostuvo que el grupo pretendía restaurar sus capacidades militares en Jan Yunis desde el complejo médico.

No obstante, el objetivo del ataque anunciado inicialmente por Israel era Mohamed Abu Ismail, al que atribuye el rol de comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás y sobre cuya situación no ha dado más detalles desde el ataque.

El director del centro calificó como un “crimen en toda regla” el ataque, y advirtió que los daños en sus infraestructuras comprometen aún más una atención sanitaria en mínimos antes de la llegada del invierno.

La Junta de Paz, organismo auspiciado por la Administración de Donald Trump para supervisar la tregua, tildó como “una trágica pérdida de vidas” el ataque en un comunicado, y llamó a implementar el plan de tregua de Estados Unidos.

Desde que el alto al fuego entró en vigor en octubre de 2025, el Ejército de Israel ha matado a más de 1,600 personas en Gaza.

“De otra forma, seguiremos viendo tragedias en las que Hamás alega ataques deliberados de Israel a hospitales, Israel sostiene que Hamás explota estas instalaciones para operaciones terroristas, y gazatíes inocentes pagan el precio”, manifestó el comunicado de la organización.

Israel, por su parte, alega que el grupo islamista utiliza el Naser y otros hospitales para preparar ataques a sus tropas. Y Hamás, en respuesta, asegura que el Ejército israelí recurre a “falsas narrativas” y “mentiras” para justificar el ataque. (Con información de EFE)