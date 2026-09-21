Las grandes cadenas boicotean actos de Trump tras veto inaudito a CNN, Politico y MS NOW

Ataque a la libertad de prensa El reporteto de MS NOW acreditado en la Casa Blanca, Vaughn Hillyard, retransmite la mañana de este lunes desde la calle en Washington DC (JIM LO SCALZO/EFE)

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos -ABC, CBS, Fox News y NBC- acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, en solidaridad con las cadenas vetadas desde el pasado viernes por la Casa Blanca, CNN, MS NOW y Politico.

La decisión de las cuatro televisoras, incluida la favorita de Trump, Fox News, ha sido hasta ahora la mayor reacción de medio de comunicación a lo que se considera un ataque inaudito del presidente contra la Primera Enmienda, sobre la que se articula la democracia estadounidense y que defiende el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Ante la ofensiva, Trump volvió a defender su postura este lunes asegurando en un mensaje en su red Truth Social que “la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre”.

“Está emprendiendo un ataque contra las ‘fake news’ (noticias falsas), un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América”, añadió el mandatario republicano, pese a que sobre el magnate populista pesan múltiples denuncias por difundir bulos y noticias falsas de sus adversario políticos.

Querella de CNN, MS NOW y Politico

Por su parte, los medios afectados por el veto, CNN, MS NOW y Politico presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

“Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, indican los medios.

“Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, aseguran.

Además, los medios van a solicitar al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio.