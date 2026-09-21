Rodríguez y Maduro, separados a escasos metros en Nueva York por la gracia de Trump

Relaciones EU-Venezuela La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez a su llegada la madrugada de este lunes a Nueva York, Estados Unidos, para representar a su país en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto reunirse el martes con Donald Trump (-/EFE)

El destino (cuyos hilos en lo referente a la política exterior mueve ahora a su antojo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump) ha querido que este lunes coincidan a la vez en Nueva York dos presidentes venezolanos: Nicolás Maduro, quien lleva durmiendo en una celda en una cárcel de la Gran Manzana desde enero, cuando fue sacado de su cama junto con su esposa mientras dormían en un cuartel de Caracas; y Delcy Rodríguez, quien llega a agradecerle al magnate republicano que le haya perdonado la vida y deje que viva en el Palacio de Miraflores de Caracas, a cambio de entregarle parte de la riqueza petrolera de Venezuela.

Delcy Rodríguez —cuya mayor proeza política ha sido, por un lado, convencer a Trump de que lo que más le conviene es que ella siga en el poder y no la obligue a celebrar elecciones libres, y por otro, convencer a los mandos militares “bolivarianos” de que lo mejor para su supervivencia es obedecer a Washington— se reunirá este martes con Trump, donde es posible que hagan nuevos anuncios de concesiones petroleras a empresarios cercanos al magnate neoyorquino.

Este será también el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

No se espera, en cambio, que Rodríguez visite en la cárcel a su antiguo padrino político, Maduro, quien ha encontrado entre rejas una faceta mística desconocida en él, como reveló en su mensaje a los venezolanos, pidiendo que haya entre ellos paz y armonía, a diferencia de cuando él gobernaba, con las cárceles repletas de disidentes, muchos de ellos torturados y muertos.

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Fue precisamente Maduro el último jefe de Estado venezolano que visitó Nueva York, en 2018, también para participar en la Asamblea General de la ONU.

Y aunque no se le espera, no es descartable que ocurra un «hat trick venezolano» en Nueva York, con la presencia a la vez de un presidente encarcelado, una presidenta interina y una no-presidenta, María Corina Machado, a la que el régimen chavista no le permitió participar en las elecciones porque todas las encuestas anunciaban que habría ganado por goleada.

Hasta donde se sabe, Corina Machado sigue en Panamá, donde fijó su residencia provisional, luego de salir a escondidas de Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz que la Academia Noruega le concedió y que luego la líder opositora le regaló a Trump a cambio de nada.