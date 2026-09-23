Científicos calcula 451,000 muertos adicionales por calor en el mundo por el Super El Niño

Los estragos del Super El Niño Afectados por la ola de calor en Pakistán

Unas 451,000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los meses calculados del fenómeno del Super El Niño -de junio 2026 a febrero 2027- a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe de este miércoles del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1.2 °C por encima de lo normal en los próximos meses.

“El Niño nos están empujando hacia el futuro”

Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal.

“En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro, exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas, antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos”, citó el estudio.

Además, los investigadores temen que las cifras de muertes “aumenten aún más” de las 451,000 estimadas, especialmente porque los efectos cuando acabe la etapa crítica en febrero —temperaturas que seguirán superiores a la media— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.

El horno africano

Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65,000 muertes relacionadas con el calor.

Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40,000 muertes en total.

Brasil podría experimentar hasta 13,300 muertes por calor en esos nueve meses, mientras que Colombia y Venezuela se exponen a registrar 2,200 y 2,300 decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.

Casi un millar de muertos adicionales en México

En Estados Unidos los científicos proyectan que el Super El Niño podría dejar hasta 3,500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas, mientras que en México, los científicos estima al menos 990 muertos adicionales.