Trump califica de “gran reunión” su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Donald Trump y Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “gran reunión” el encuentro que tuvo este con su homólogo de China, Xi Jinping, durante la visita de Estado del mandatario asiático a la Casa Blanca.

Después de más de 8 horas de conversaciones, Trump acompañó a Xi hasta el pórtico del Ala Oeste de la residencia presidencial, donde ambos se despidieron a las 13:30 horas local.

“Gran reunión. Gracias”, expresó el presidente estadounidense.

El encuentro bilateral es parte de los esfuerzos de ambos gobiernos para reducir las tensiones que han marcado su relación bilateral, principalmente por las disputas comerciales y tecnológicas, así como por asuntos geopolíticos como Taiwán, las tierras raras, la guerra de Irán y el avance de la inteligencia artificial.

Tiempo antes de que Xi abandonara la Casa Blanca, Trump lo llevó a recorrer los jardines de la residencia presidencial y le mostró el nuevo helipuerto, al igual que las obras para construir un gran salón de baile.

“Es un experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito”, manifestó Trump al referirse al mandatario chino, quien no respondió a las preguntas de los periodistas.

Xi y su esposa, Peng Liyuan, llegaron a la residencia presidencial cerca de las 10:00 hora local. La pareja fue recibida por Trump y la primera dama, Melania Trump, con una ceremonia militar.

Luego, los dos presidentes se trasladaron al Despacho Oval para reunirse a puerta cerrada. En tanto, Melania Trump y Peng Liyuan visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático del Instituto Smithsonian, en Washington.

Esta visita es el primer viaje de Estado de Xi a la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama. Así, se constituye el segundo encuentro presencial entre Trump y el líder chino en este año, después del viaje que el mandatario estadounidense realizó a Pekín en mayo.

Aunque no se prevén grandes acuerdos como resultado de la reunión, ambos gobiernos buscan mantener un ambiente de diálogo pese a las diferencias que persisten entre las dos principales economías mundiales.

Durante sus palabras de bienvenida, Trump destacó la relación que ha desarrollado con Xi y habló de la “extraordinaria amistad” que han construido. Añadió que la reunión permitiría abordar “asuntos urgentes” con la seguridad y la tecnología.

Por su parte, Xi llamó a evitar una confrontación entre ambas potencias. Aseguró que la evolución de la inteligencia artificial debe ser siempre “bajo control humano” y manifestó su disposición a fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico.

Con información de EFE