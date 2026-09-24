Netanyahu llama “cobardes” a los que boicotearon su discurso en la ONU en protesta por el genocidio

Netanyahu en la ONU (SARAH YENESEL/EFE)

“Si hay otro cobarde por ahí que se quiera ir, por favor que se vaya”. Así comenzó el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este jueves en la Asamblea General de la ONU.

El líder del gobierno más extremista de la historia de Israel, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por crimenes de guerra y lesa humanidad contra el pueblo palestino, se mostró desafiante desde el primer momento, con insultos incluidos, como el dedicó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al acusó de ser un “tirano”.

Obviando el récord mundial de periodistas asesinados en Gaza por los ataques israelíes, Netanyahu afirmó que Erdogan “ostenta el récord mundial” de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición.

Pero sus regaños se centraron principalmente contra el alcalde de Nueva York.

“Debería darle vergüenza”

Netanyahu tildó de “antisemita” a Zorham Mamdani por difundir, según dijo, mentiras sobre Israel.

“Debería darle vergüenza invertir los papeles de víctima y agresor. Debería darle vergüenza escupir a la cara de la verdad, señor Mamdani. Desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros en Nueva York”, continuó Netanyahu. También acusó a Mamdani —y a su esposa— de apoyar a Hamás.

Netanyahu desmentió categóricamente la acusación de que su país haya cometido un genocidio en Gaza. “Es la mayor mentira del siglo”.

“Israel no cometió un genocidio, lo que hizo fue impedir un genocidio. Esto es lo que los amigos de Hamás de Mamdani nos habrían hecho si no lo hubiéramos frenado. El líder conservador ha dicho, además, que acusar a su país de genocidio tiene consecuencias, como los crecientes ataques que están sufriendo los judíos. “Nos acuchillan por las calles”, aseguró.

“Usted acusa falsamente y de forma reiterada a Israel de genocidio. Señor Mamdani, intentó impedir que venga aquí. Intentó silenciarme. Pues bien, no puede silenciarme. No puede silenciar la verdad”, añadió el mandatario israelí.

“Trump salvó a la civilización”

Netanyahu agradeció al presidente Donald Trump, al que ha llamado su mayor aliado, por emprender juntos la guerra de Irán, muy impopular en Estados Unidos. “La agradezco por su liderazgo valiente. Entendió que no podía dejar avanzar a los ayatolás fanáticos que gritan muerte a América. No fue un acto solo para protegerse, sino para salvar a la civilización”.