Delcy Rodríguez anuncia en la Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en Venezuela

Naciones Unidas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló el miércoles en la Asamblea General de la ONU, a escasos kilómetros de donde está encarcelado Nicolás Maduro en Nueva York (Ángel Colmenares/EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones en Venezuela con condiciones de igualdad “para todos”, aunque no se atrevió a poner fecha.

“En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición venezolana, en igualdad de condiciones para todos”, dijo Rodríguez en su primera intervención como nueva líder de Venezuela en la sesión de la ONU.

Sin precisar una fecha para la elección presidencial ni cuáles son los opositores con los que está hablando, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para “todas las fuerzas políticas”.

“Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables”, añadió la mandataria encargada, quien ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Asimismo, durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició “un proceso de transformación democrática, institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo”.

Reunión con su aliado Trump

Extraños compañeros de cama Donald Trump y su aliada chavista Delcy Rodríguez se reunieron por primera vez en Nueva York (@delcyrodriguezv)

La presidenta interina de Venezuela llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro el martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas.

La foto de Trump y Delcy Rodríguez sonrientes, la primera de un presidente de Estados Unidos y un mandatario chavista en once años, ha sentado como un tiro a miles de venezolanos, que ven así cómo se consuma la alianza entre el magnate republicano y el régimen autoritario de Caracas.

“Que Donald Trump se haya sentado con Delcy Rodríguez es una vergüenza”, dijo a la prensa el dirigente estudiantil y consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Octavio González durante una protesta frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en la que exigieron que se permita el retorno de la líder opositora María Corina Machado.

González se quejó de que “estén prevaleciendo los intereses económicos” en la relación entre Caracas y Washington y señaló a Rodríguez de ser cómplice del “robo” de los comicios del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente por tercera vez consecutiva en medio de denuncias de fraude electoral en Venezuela.

“Es una vergüenza que aquella persona en la que nosotros pusimos una esperanza de que esto fuera un proceso de cambio político y un proceso profundo de reinstitucionalización dentro de nuestra nación (Trump) esté sentándose con Delcy Rodríguez y estén prevaleciendo los intereses económicos por encima de los intereses de los venezolanos”, declaró.

“No está escuchando lo que quiere el pueblo venezolano”, aseguró poco antes del anuncio de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU.