Milei pide reapertura de negociaciones sobre las Malvinas

Javier Milei en su participación en la Asamblea de la ONU (EFE)

El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este miércoles a Reino Unido “reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía” de las islas Malvinas y advirtió que habrá consecuencias para las empresas que explotan recursos naturales en esa zona del Atlántico Sur sin la autorización de su Gobierno.

Milei pronunció estas palabras ante la Asamblea General de la ONU, donde fue tajante al afirmar que “no seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación ilegítima e ilegal”.

“La posición de Argentina está tomada. Vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. (Argentina) va a tomar cartas en el asunto”, agregó.

El líder argentino citó la resolución 3149 de la ONU que insta a ambas partes a no adoptar decisiones que impliquen modificaciones de la situación mientras la disputa permanezca, y aprovechó esta coyontura para enviar un mensaje al sector energético mundial.

“Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas las próximas décadas. Vengan, inviertan, desarróllenla, háganlo con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite”, advirtió Milei, en referencia a la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, ubicada al sur de Argentina.

Milei dejó así claro que aquellas empresas que operen en Malvinas no podrán hacerlo en Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos del sur de Argentina y foco de atención del sector energético mundial.

En las aguas que rodean las Malvinas operan, entre otras, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que espera empezar a extraer petróleo en marzo de 2028 y cuyas licencias se renovaron este martes por otros cinco años.

Estos hechos han alimentado la tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde su ocupación en 1833 y reclamadas por Buenos Aires.

En su discurso, el argentino se refirió a la ONU como “una organización inútil”, por haber permitido que no se respete la resolución histórica sobre Malvinas, y agregó que “una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, su autoridad”.

El martes el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo ante la Asamblea General que Reino Unido se mantendrá “firme” frente a las amenazas a las Malvinas, a lo que el canciller argentino, Pablo Quirno, respondió que las islas están “ilegalmente ocupadas”.

En este contexto, el Gobierno Milei ha enviado en las últimas semanas al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otras cosas, busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago.

También ha anunciado que reanudará la construcción de una base naval integrada en el extremo sur de Argentina, a unos 700 kilómetros de las islas.

“No hay ninguna duda sobre la soberanía de Malvinas” responde Reino Unido

Reino Unido respondió en un comunicado a Milei que “no tiene ninguna duda” de la soberanía británica sobre las islas Malvinas.

Frente a esta afirmación, Reino Unido respondió que los intentos de impedir el sector de los hidrocarburos en las islas son “un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el Derecho internacional. Además, suponen un obstáculo para el comercio mundial y son incompatibles con el libre comercio”.

En el texto, difundido en redes sociales por la embajada de Reino Unido ante la ONU, el país británico asegura que “se mantiene firme en su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación”, tal y como recoge la Carta de las Naciones Unidas.

Además, afirma que “Argentina niega este derecho humano fundamental” y califica las reivindicaciones del Gobierno de Javier Milei como un comportamiento “totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas”, además de decir que “no es el comportamiento que esperamos de una democracia”.

En el comunicado se hace referencia al referéndum de 2013, en el que la población de las Islas Malvinas votó en un 99.8 % por mantener su estatuto, con un 92% de participación.