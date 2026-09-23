Xi Jinping llega a Washington para su primera visita de estado en más de una década

Llegada de Xi Jinping a Washington (EFE)

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este miércoles a Washington para su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un intento de aliviar las crecientes tensiones entre las dos principales potencias mundiales.

El líde chino, que permanecerá en EU hasta el 25 de septiembre, aterrizó a las 17:40 hora local a bordo de un avión de la aerolínea estatal Air China en la base aérea Andrews, a las afueras de la capital estadounidense.

Trump se desplazó hasta la base para recibir a Jinping a pie de pista, gesto inusual que subraya la importancia que la Casa Blanca concede al encuentro.

Se trata de la primera visita del presidente chino a la Casa Blanca en más de una década, desde la que realizó en 2015, invitado por el entonces líder Barack Obama.

También es el tercer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder, después de los celebrados en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y el pasado mayo en Pekín.

La jornada central tendrá lugar este jueves, cuando ambos mantendrán una reunión bilateral en la Casa Blanca en la que abordarán algunos de los principales focos de tensión entre Washington y Pekín, como la tregua arancelaria, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se esperan grandes acuerdos, previsiblemente mantendrán el tono cordial de sus reuniones anteriores, en las que los líderes han apostado por preservar los canales de diálogo y han destacado su buena relación personal, pese a las profundas discrepancias entre sus gobiernos.

Asimismo, Trump y la primera dama, Melania, ofrecerán por la noche a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, una lujosa cena de Estado en la residencia presidencial.

El mandatario estadounidense busca así agasajar a su homólogo chino después de la visita que realizó a Pekín, marcada por una intensa agenda de actos oficiales y ceremoniales.

Xi pondrá fin a su viaje el viernes, cuando visitará junto a Trump los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia, en un año en el que el país conmemora el 250 aniversario de su independencia.

Acuerdan extender tregua comercial hasta enero

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent anunció que su país y China acordaron extender hasta enero su tregua comercial.

En una entrevista con la cadena Fox, Bessent dijo que ambos países acordaron prolongar hasta el 10 de enero el llamado “acuerdo de Busan”, alcanzado en 2025 para reducir la escalada arencelaria entre las dos mayores economías del mundo.

El anuncio se produjo después de una nueva reunión entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, que encabezaron las negociaciones económicas de sus respectivos países antes del encuentro entre Trump y Xi.