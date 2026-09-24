Casa Blanca mantiene veto a CNN, MS NOW y Politico pese a orden judicial

Casa Blanca

Las cadenas CNN y MS NOW y el digital Politico indicaron que la Casa Blanca sostuvo este jueves las restricciones de acceso para CNN, MS NOW y Politico, pese a que un juez federal ordenó restituir de manera inmediata las acreditaciones de prensa de los 3 medios.

Politico informó que el Servicio Secreto retiró las credenciales a uno de sus periodistas y le negó nuevamente la entrada al recinto presidencial. Por su parte, CNN y MS NOW aseveraron que parte de su personal tuvo impedimentos para ingresar durante las primeras horas de la mañana.

“Un agente del servicio secreto indicó que el periodista no contaba con la autorización necesaria para entrar, aunque podría hacerlo mediante un pase diario temporal (que se otorga a los informaciones que no tienen autorizaciones permanentes)”, mencionó Politico.

La situación empezó el 18 de septiembre, cuando el presidente de lo Estados Unidos, Donald Trump, anunció restricciones contra Politico, CNN y MS NOW, a los que acusó de difundir “noticias falsas”. Desde luego, afirmó que las informaciones publicadas por estos medios atentaban contra la seguridad nacional.

Debido a la medida, las principales cadenas de televisión respondieron con un boicot a la cobertura audiovisual del presidente, en lo que organizaciones profesionales de periodistas calificaron la decisión como un veto a “la libertad prensa”.

Los 3 medios presentaron una demanda conjunta en la que argumentaron que las restricciones vulneraban la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Por ende, el juez del Tribunal de Distrito de Washington DC determinó que las acreditaciones debían ser restituidas, al considerar que el veto impuesto por la Casa Blanca se realizó sin el “debido proceso”.

La resolución establece una orden de emergencia con vigencia temporal hasta el 8 de octubre. El fallo dispone que CNN, MS NOW y Politico tengan acceso a la Casa Blanca “hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque” la medida.

Con información de EFE