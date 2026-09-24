Abás acusa a Israel de “amenazar la existencia del pueblo palestino en su propia tierra”

Asamblea General de la ONU El presidente palestino, Mahmud Abás, tuvo que hablar por videoconferencia, tras el veto de Trump a que entrara en Estados Unidos (LEV RADIN/EFE)

El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió este jueves en su discurso telemático ante la Asamblea General de la ONU sobre el peligro existencial que Israel supone para el pueblo palestino, y urgió a la comunidad internacional a no permitir otra ‘Nakba’ (catástrofe) como la de 1948, cuando los colonizadores del nuevo Estado judío expulsaron de sus tierras a 800,000 palestinos.

“El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos Estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra”, alertó Abás, quien no pudo hablar desde el estrado de la Asamblea General, en la sede de la ONU en Nueva York, por prohibición expresa del presidente Donald Trump, quien, por el contrario, no tuvo ningún problema en autorizar la visa de entrada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pese a la orden internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

“Plan colonial maligno”

“Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial maligno destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarlos a abandonarla”, añadió el dirigente de la Autoridad Palestina a un auditorio que sí podría escuchar a Netanyahu en presencia física este mismo jueves.

Además, instó a que se tomen medidas contra las milicias de colonos, que calificó de “terroristas”, y que a diario atacan aldeas palestinas de Cisjordania, incluso “incendiando hogares palestinos mientras sus ocupantes duermen en su interior”.

El líder palestino, Mahmud Abás, de 91 años, también hizo un llamado a la comunidad internacional en su pronunciamiento en video ante la Asamblea General de la ONU. “¿Por cuánto tiempo más algunos Estados permanecerán en silencio sobre Israel o le seguirán suministrando armas que pueda usar contra nuestra gente?”, reclamó.

“El mundo ha sido testigo de un tremendo costo para la Franja de Gaza y Cisjordania. ¿Qué espera la comunidad internacional para proteger al pueblo palestino, garantizar su presencia en su tierra e implementar la solución de dos Estados sobre una base de legitimidad internacional?”, preguntó Abás.

Plan para Gaza fracasado

Sobre el plan diseñado por la Junta de Paz para Gaza, auspiciado por Trump y que está a punto de cumplir un año, Abás instó a acelerarlo para que “la fase de transición no se convierta en una situación permanente”, sin “plazos concretos” ni “horizonte político”.

Además, recordó que la segunda fase (que supondría el inicio en Gaza de una administración tecnocrática) ni siquiera ha comenzado, y demandó la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el comienzo de la reconstrucción.

“Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno”, dijo Abás, quien exhortó a Trump a impedir “la anexión de tierras palestinas y rechazar el desplazamiento”.

Ataques a sitios sagrados musulmanes y cristianos

Sobre Jerusalén Este ocupada, denunció los “ataques que cometen los extremistas” religiosos judíos contra lugares santos musulmanes y cristianos, entre los que citó la Mezquita de Al Aqsa y el Santo Sepulcro de Jerusalén, así como la Mezquita de Abraham de Hebrón (Cisjordania ocupada), conocida por los judíos como la Tumba de los Patriarcas.

“Representan una violación del reconocimiento jurídico histórico del que han gozado y de la libertad de credo; deben cesar de inmediato antes de que esto genere un conflicto religioso amplio en la región y más allá”, advirtió.