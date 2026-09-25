Cuba rechaza un posible ataque de EU mientras crecen reportes de planes militares

Cuba

Cuba respondió a los indicios de posibles preparativos militares de Estados Unidos en torno a la isla y aseveró que el gobierno de Donald Trump no tendría justificación para emprender un ataque, cuando medios estadounidenses informan sobre la evaluación de refuerzos para el Comando Sur.

El medio de comunicación CBS News reveló que, el Ejército estadounidense analiza si puede disponer de unidades policiales, médicas y de apoyo dentro de los próximos cuatro meses. Un documento interno solicita información de la disponibilidad de 6 unidades que podrían ser requeridas en un plazo de 90 a 120 días.

El mensaje no menciona directamente a Cuba y tampoco establece que exista una orden de despliegue. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados por CBS News destacaron que la petición forma parte de la planificación militar relacionada con la isla. El reporte se suma a informaciones previas de la cadena del análisis de distintas opciones militares frente a Cuba.

Algunas de las unidades consideradas figura un batallón de apoyo logístico de combate, encargado de transporte, mantenimiento, combustible y suministro, además de un batallón de ingenieros. Además, incluye una brigada médica para coordinar unidades sanitarias.

Cuba asegura que reforzó su capacidad defensiva

En respuesta a estos reportes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que La Habana toma en serio las amenazas, aunque descartó que Estados Unidos vaya a repetir en Cuba una operación similar a la realizada contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista con NBC News, Rodríguez declaró que no considera probable que EU intente un “secuestro de un presidente en ejercicio”, pero mencionó que su gobierno ha tomado medidas ante la posibilidad de una agresión.

“Hemos adoptado medidas para aumentar nuestra capacidad defensiva con la participación de todo el pueblo. Pero el Gobierno de EE.UU. nunca podrá encontrar justificación ni motivo alguno para lanzar un ataque militar contra un pequeño país vecino que de ninguna manera representa una amenaza para su seguridad nacional”, subrayó.

El ministro de Exteriores cubano se encontraba en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, reafirmó que Cuba “no se considera enemigo” de Estados Unidos y agregó que tampoco pretende serlo, debido a los vínculos existentes entre las poblaciones de ambos países.

La Habana señala al bloqueo como principal amenaza

Rodríguez comunicó que la principal amenaza para su país es el “bloqueo económico” impuesto por EU y calificó como un “acto de guerra” el cerco petrolero establecido por la administración de Trump desde enero pasado.

El funcionario cubano consideró que esta medida “debería cesar” y cuestionó la política de presión económica de Estados Unidos sobre la isla.

Al mismo tiempo, reconoció que representantes de ambos gobiernos han mantenido contactos diplomáticos recientes, a pesar de que evitó revelar detalles sobre las conversaciones.

“Puedo confirmarles que ha habido algunos episodios de conversaciones, y reitero la disposición a continuarlas en el futuro, a pesar de la falta de resultados debida a la falta de entendimiento y a la actitud restrictiva por parte de EU”, acentuó.

Tensión entre Cuba y EU

Las declaraciones del canciller se deben por la creciente presión estadounidense sobre Cuba. CBS News ha informado en los últimos meses que funcionarios de Defensa e inteligencia de Estados Unidos han analizado probables escenarios de una acción militar contra la isla, pese a que estos análisis no conforman una decisión de emprender una operación.

La tensión se hizo evidente esta semana dentro de la Asamblea General de la ONU, cuando la delegación cubana abandonó la sala en cuanto Trump calificaba a Cuba como “un estado fallido”.

“Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, declaró el presidente estadounidense, quien añadió que su gabinete “busca un cambio fundamental en Cuba” y que, esta política está siendo dirigida por su secretario de Estado, Marco Rubio.

Con información de EFE