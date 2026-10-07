¿Intentarán ejecutar de nuevo a Christa Pike? La sentenciada recupera la conciencia y sus abogados llegan a la corte

Christa Pike Tras sobrevivir a dos dosis letales, la situación de la sentenciada continúa sin esclarecerse y sus abogados están pidiendo que se conserve cómo evidencia lo utilizados en la ejecución fallida.

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, permanece hospitalizada después de sobrevivir al intento de ejecución del pasado 30 de septiembre. La situación de la mujer de 50 años cambió durante los últimos días: después de permanecer inconsciente y conectada a un ventilador, sus abogados informaron que recuperó la conciencia y ya puede hablar, aunque su pronóstico médico continúa siendo incierto.

¿Intentarán ejecutar de nuevo a Christa Pike en Tennessee?

Por ahora, no existe un nuevo intento de ejecución programado para Pike. Después del fracaso del procedimiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas en el estado durante el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento. Además, Frank Strada, quien encabezaba el Departamento de Corrección de Tennessee, anunció su salida del cargo tras el incidente.

Esto, sin embargo, no significa que la sentencia de muerte de Pike haya sido anulada. El intento fallido no equivale por sí mismo a una conmutación de la pena ni a una absolución. Cualquier eventual nuevo procedimiento tendría que enfrentar nuevos obstáculos legales y médicos, especialmente después de las lesiones que sufrió durante el intento del 30 de septiembre.

La propia defensa está buscando que la sentencia sea transformada en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, sus abogados argumentan que someter nuevamente a Pike a una inyección letal podría constituir un castigo cruel e inusual, particularmente después de lo ocurrido durante el primer procedimiento.

¿Qué están alegando los abogados de Christa Pike?

Este miércoles, la defensa concentró sus esfuerzos en obtener y preservar las pruebas relacionadas con el fallido procedimiento. El caso Christa Gail Pike v. Jonathan Skrmetti et al. tuvo una audiencia de seguimiento a las 11:00 horas en la Corte de Cancillería del condado de Davidson, en Nashville. El registro oficial de la corte confirma la celebración de esta audiencia.

Los abogados solicitaron que el Departamento de Corrección preserve elementos como las jeringas utilizadas, los envases y números de lote de los medicamentos, catéteres, agujas, líneas intravenosas, registros médicos, videos de vigilancia, comunicaciones internas y documentación relacionada con el equipo encargado de la ejecución. También quieren tener acceso a Pike para documentar de manera independiente las consecuencias médicas del procedimiento y analizar cualquier residuo del medicamento utilizado.

La defensa sostiene que lo ocurrido puede constituir una violación de la prohibición constitucional estadounidense contra los castigos crueles o inusuales. Sus abogados han descrito el procedimiento como una experiencia equiparable a una forma de tortura, debido al tiempo que duró, las dificultades para colocar las vías intravenosas y las lesiones provocadas por el medicamento.