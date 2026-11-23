COP31 ANTALYA (TURQUÍA) (isaac J. Martin/EFE)

China expresó su decepción por el cierre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, que concluyó el domingo sin un acuerdo político general debido a las diferencias entre los países sobre el uso de combustibles fósiles.

Sin embargo, el gobierno chino llamó a no perder la confianza en las negociaciones multilaterales y sostuvo que la transición hacia una economía verde y baja en carbono es una tendencia “irreversible”.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, señaló que la falta de consenso no debe traducirse en recriminaciones entre países, pues enfrentar el cambio climático requiere solidaridad y cooperación internacional.

Por su parte, Li Gao, viceministro de Ecología y Medio Ambiente y jefe de la delegación china, aseguró que Pekín participó activamente en las negociaciones, con más de 50 reuniones bilaterales y consultas multilaterales para intentar acercar las posturas.

La COP31 terminó sin aprobar el llamado Pacto de Antalya, luego de más de dos días de negociaciones extraordinarias.

La presidencia turco-australiana de la cumbre no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global, cuyos efectos se notan más cada año, con tragedias como las de Nepal, fenómenos meteorológicos como el Niño o calores extremos y sequía.

China reiteró que continuará trabajando para alcanzar el pico de sus emisiones de carbono y la neutralidad de carbono, además de defender el cumplimiento del Acuerdo de París.