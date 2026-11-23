Trump celebra restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo (CEO) de Nvidia, luego de que el Consejo de Administración de la compañía tecnológica aprobara por unanimidad su regreso, decisión en la que el mandatario estadounidense aseguró haber intervenido.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump calificó como acertada la determinación de la junta directiva y destacó la importancia del liderazgo de Huang para la empresa y la economía estadounidense.

“La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo”, escribió el mandatario, quien agregó que el país necesita su liderazgo para garantizar el éxito y la prosperidad de la compañía.

Posteriormente, durante una entrevista telefónica con la cadena CNBC, Trump se atribuyó parte del resultado de la decisión y aseguró que habló con los integrantes del Consejo de Administración para convencerlos de concretar el regreso de Huang.

“Y los convencí”, afirmó el presidente, quien incluso sostuvo: “Yo cerré el trato”.

La restitución del empresario ocurrió menos de dos semanas después de su salida, registrada el pasado 12 de noviembre, en medio de un escándalo relacionado con presuntas infidelidades y sus vínculos con Alice Huang, ejecutiva de la compañía Megaspeed, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía de Pekín, así como con una empleada de Nvidia.

Pese a la controversia, Trump descartó que el regreso de Huang represente una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En su publicación, aseguró que el Gobierno no tiene motivos para considerar que su reincorporación a la empresa implique algún riesgo.

Asimismo, señaló que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, confirmó que no existen pruebas de que el empresario haya incurrido en alguna conducta ilícita.

Está previsto que Huang comparezca el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos para abordar asuntos relacionados con posibles amenazas a la seguridad nacional.

La postura de Trump se produce después de que la semana pasada solicitara públicamente que Nvidia le diera una segunda oportunidad al empresario. El mandatario también expresó su reconocimiento personal hacia él, al calificarlo como “un gran patriota y un tesoro nacional”.

No obstante, el presidente pidió a Nvidia mantener una investigación interna exhaustiva sobre el cumplimiento de los controles de exportación estadounidenses, con el objetivo de garantizar que la compañía respete sus obligaciones legales y contribuya a proteger la seguridad nacional.

El tema cobra relevancia en medio de las restricciones comerciales de Washington hacia China. La semana pasada, antes de iniciar su viaje por Asia, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, el Gobierno estadounidense anunció una nueva norma para limitar el acceso de determinados países, entre ellos China, a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial.