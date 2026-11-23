Ucrania ataca buques rusos en el puerto de Bengasi

Ucrania confirmó una operación militar contra embarcaciones rusas en el puerto de Bengasi, en el este de Libia, donde fue hundida la corbeta Merkury, uno de los buques de guerra más modernos de la Armada de Rusia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó el ataque y señaló que la ofensiva fue ejecutada con drones marítimos de fabricación nacional, en una acción coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y las Fuerzas de Defensa.

El mandatario explicó que durante la madrugada del domingo fueron desplegados siete vehículos no tripulados para atacar los objetivos rusos. Según su versión, la corbeta fue alcanzada pese a los intentos de las fuerzas rusas por detener la ofensiva. También aseguró que un helicóptero militar ruso Ka-27 fue destruido durante la operación.

Zelenski calificó el ataque como una operación ejemplar en respuesta a la guerra emprendida por Rusia contra su país. La acción tuvo como segundo objetivo al carguero MV Angara, una embarcación que, de acuerdo con las autoridades ucranianas, era utilizada para transportar armamento destinado a las operaciones militares rusas.

El SBU informó que ambos buques fueron atacados cerca de Bengasi y precisó que la corbeta Merkury escoltaba al carguero. Las imágenes difundidas por las autoridades ucranianas muestran impactos de drones marítimos contra las embarcaciones, mientras que fotografías satelitales permitieron observar daños severos y el hundimiento de la corbeta dentro de las instalaciones portuarias.

La Merkury había entrado en servicio en 2023 y se encontraba en el puerto libio para abastecerse de combustible y provisiones, según información de las autoridades del este de Libia.

Gobierno libio exige investigar el ataque

La ofensiva provocó una reacción de las autoridades asentadas en el este de Libia, que condenaron el ataque al considerarlo una violación de la soberanía del país. También solicitaron una investigación internacional para determinar desde dónde fueron lanzados los drones y establecer si hubo participación de personal ucraniano dentro del territorio libio.

Los reportes sobre el incidente señalan que al menos diez personas resultaron heridas, aunque no se detalló su identidad ni las circunstancias en las que sufrieron las lesiones.

La operación representa una expansión de las acciones ucranianas contra objetivos rusos fuera del frente de guerra. Aunque Kiev ya había realizado operaciones contra fuerzas de Moscú desplegadas en países como Mali y Siria, esta es la primera ocasión en que Zelenski reivindica públicamente una ofensiva de estas características en Libia.

Bengasi se encuentra a más de mil 800 kilómetros en línea recta de la costa ucraniana, una distancia que muestra el alcance de los sistemas marítimos no tripulados empleados por las fuerzas de Kiev.

Kremlin remite investigación a su Ministerio de Defensa

Desde Moscú, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que el Kremlin tomó nota de las declaraciones de Zelenski y señaló que el Ministerio de Defensa se encuentra revisando lo sucedido.

“​​Nuestro Ministerio de Defensa se está encargando de esto y la información, si se considera apropiada, también se proporcionará a través del departamento de defensa”, declaró durante su conferencia telefónica diaria.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han presentado una explicación detallada sobre las pérdidas sufridas en Bengasi. El ataque también abrió interrogantes sobre el uso de instalaciones portuarias de terceros países para actividades relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania y sobre el riesgo de que las operaciones militares alcancen otras zonas del Mediterráneo.

Drones ucranianos golpean instalaciones petroleras rusas

Mientras se desarrollaba la ofensiva contra los buques en Libia, drones ucranianos también atacaron instalaciones petroleras en distintas regiones de Rusia. Entre los objetivos señalados se encuentran depósitos de combustible en Tatarstán, una refinería en Rostov y otra instalación ubicada en la región de Perm, en los Urales.

Las autoridades de Tatarstán confirmaron un ataque con aeronaves no tripuladas contra las instalaciones petroleras de Kaleikino, cerca de Almetievsk, a unos mil 300 kilómetros de la frontera ucraniana. Aunque reconocieron que hubo daños, no precisaron su magnitud.

Por otra parte, canales de Telegram informaron que los drones alcanzaron la refinería de Novoshajtinski, en la región de Rostov, una instalación que ya había suspendido sus operaciones en septiembre debido a otro ataque. Esta planta es considerada estratégica para el suministro de combustible en el sur ruso, debido a que es la única refinería de esa región fronteriza con Ucrania.

También se reportó el impacto de aeronaves no tripuladas en una de las refinerías tecnológicamente más avanzadas del país, ubicada en Perm y perteneciente a la petrolera privada Lukoil.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron durante la noche 192 drones ucranianos sobre 16 regiones del país y la península de Crimea, anexionada por Moscú. Los ataques contra las instalaciones energéticas se suman así a las acciones de Kiev contra activos militares y logísticos rusos, en una ofensiva que amplía los escenarios del conflicto.