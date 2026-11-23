Naufragio del Costa Concordia dejó 32 muertos

Francesco Schettino, excomandante del crucero Costa Concordia, obtuvo la libertad condicional después de permanecer nueve años en prisión por su responsabilidad en el naufragio ocurrido frente a la isla italiana de Giglio, en enero de 2012, accidente que provocó la muerte de 32 personas.

El ex capitán abandonó la prisión romana de Rebibbia la tarde del viernes, luego de que las autoridades le concedieran esta medida alternativa a la pena de 16 años de cárcel que recibió por su participación en el siniestro. Como parte de las condiciones para mantener su libertad, deberá cumplir servicios comunitarios, aunque todavía no se ha informado dónde realizará estas actividades.

La decisión le permite recuperar una mayor libertad de movimiento, luego de que en 2025 renunciara a un régimen de semilibertad ante las protestas de familiares de las víctimas y sobrevivientes del accidente, quienes cuestionaron que pudiera obtener beneficios penitenciarios.

Defensa asegura que cumplió los requisitos

Su abogada, Francesca Carnicelli, defendió la resolución y señaló que la concesión de la libertad condicional se produjo después de un proceso de evaluación sobre la conducta del excomandante durante su estancia en prisión.

“En nuestra opinión, se cumplieron todos los requisitos para la concesión de esta medida alternativa, que representa la correcta continuación del camino emprendido tras la condena”, expresó la litigante en una declaración difundida por medios locales.

Carnicelli también explicó que el procedimiento para incorporarlo a los servicios sociales fue prolongado y riguroso. Según indicó, la valoración del personal penitenciario fue positiva tanto por su comportamiento como por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en su programa de sanciones y reeducación.

Durante su estancia en Rebibbia, Schettino ya había obtenido algunos permisos debido a su comportamiento. Además, tres años antes recibió autorización para trabajar dentro del centro penitenciario, donde colaboró en la digitalización de documentos judiciales.

Su condena fue de 16 años de prisión, después de que el Tribunal Supremo redujera en un mes la pena impuesta inicialmente por el Tribunal de Grosseto, en febrero de 2015, y ratificada posteriormente por el Tribunal de Apelación de Florencia, en mayo de 2016.

Naufragio del Costa Concordia

El accidente que llevó a Schettino a prisión ocurrió la noche del 13 de enero de 2012, cuando el Costa Concordia realizaba un recorrido por el Mediterráneo con 4 mil 229 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación.

La embarcación había salido del puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, y al pasar frente a la isla de Giglio, en la región de Toscana, se aproximó demasiado a la costa para realizar un saludo marítimo, una práctica utilizada por algunas embarcaciones para acercarse a tierra durante sus recorridos.

Sin embargo, durante la maniobra el crucero chocó contra unos escollos, lo que provocó daños en la estructura y terminó con la embarcación ladeada y parcialmente sumergida.

El impacto desató una evacuación en medio de la oscuridad y las bajas temperaturas. Mientras las unidades de la Guardia Costera italiana acudían al lugar para atender la emergencia, los pasajeros intentaban abandonar el barco y llegar a tierra firme en medio de la confusión.

El saldo fue de 32 personas fallecidas, mientras que la actuación del capitán quedó bajo investigación por las decisiones que tomó durante el accidente y, particularmente, por abandonar la embarcación antes de que concluyeran las labores de rescate.

La responsabilidad de Schettino no se limitó a la maniobra que provocó el choque, sino también a su salida del crucero cuando todavía había pasajeros y tripulantes que necesitaban ser evacuados. Este comportamiento fue uno de los elementos centrales que sustentaron la condena en su contra.

(Con información de EFE)