Comunidad internacional rechaza sanciones de Trump contra la CPI

Donald Trump

La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) generó una ola de rechazo entre organismos multilaterales y gobiernos de diferentes partes del mundo, que anunciaron las consecuencias para la justicia internacional y el Estado de derecho.

La medida proclamara por el gobierno del presidente Donald Trump coincidió con la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y participante en la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, la cual concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

El Departamento de Estado estadounidense justificó las sanciones con el argumento de proteger la soberanía nacional y contrarrestar lo que considera una amenaza de la Corte. Las nuevas disposiciones integran a las medidas adoptadas meses atrás contra 17 personas vinculadas con la institución, entre ellas jueces y fiscales.

Las sanciones toman en cuenta el bloqueo de bienes e intereses de la CPI bajo jurisdicción estadounidense, a restricciones a las transacciones con el organismo.

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que abrió la posibilidad de sancionar a funcionarios de la Corte involucrados en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados. Algunos de los asuntos señalados estaban las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Aunque Estados Unidos e Israel no forman parte de la CPI, el tribunal puede investigar crímenes cometidos en territorios bajo su jurisdicción, como Palestina y Afganistán.

Ocho países rechazan sanciones a la CPI

Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido condenaron las sanciones de EU y reafirmaron su respaldo a la Corte Penal Internacional.

“Como países comprometidos a respaldar la CPI, lamentamos y expresamos nuestro profundo desacuerdo ante el anuncio de sanciones”, acentuaron en una declaración conjunta.

La Unión Europea manifestó su oposición a la decisión estadounidense y sentenció que está “dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor”.

Aunado a esto, la misión de la Unión Africana ante Naciones Unidas felicitó a Pillay por recibir el Premio Nobel de la Paz 2026 y destacó su “dedicación” a la justicia y los derechos humanos.

Con información de EFE