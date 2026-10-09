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Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido condenaron las sanciones de EU

Comunidad internacional rechaza sanciones de Trump contra la CPI

Por Giovanna Morales Gómez
Donald Trump

La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) generó una ola de rechazo entre organismos multilaterales y gobiernos de diferentes partes del mundo, que anunciaron las consecuencias para la justicia internacional y el Estado de derecho.

La medida proclamara por el gobierno del presidente Donald Trump coincidió con la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y participante en la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, la cual concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

El Departamento de Estado estadounidense justificó las sanciones con el argumento de proteger la soberanía nacional y contrarrestar lo que considera una amenaza de la Corte. Las nuevas disposiciones integran a las medidas adoptadas meses atrás contra 17 personas vinculadas con la institución, entre ellas jueces y fiscales.

Las sanciones toman en cuenta el bloqueo de bienes e intereses de la CPI bajo jurisdicción estadounidense, a restricciones a las transacciones con el organismo.

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que abrió la posibilidad de sancionar a funcionarios de la Corte involucrados en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados. Algunos de los asuntos señalados estaban las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Aunque Estados Unidos e Israel no forman parte de la CPI, el tribunal puede investigar crímenes cometidos en territorios bajo su jurisdicción, como Palestina y Afganistán.

Ocho países rechazan sanciones a la CPI

Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido condenaron las sanciones de EU y reafirmaron su respaldo a la Corte Penal Internacional.

“Como países comprometidos a respaldar la CPI, lamentamos y expresamos nuestro profundo desacuerdo ante el anuncio de sanciones”, acentuaron en una declaración conjunta.

La Unión Europea manifestó su oposición a la decisión estadounidense y sentenció que está “dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor”.

Aunado a esto, la misión de la Unión Africana ante Naciones Unidas felicitó a Pillay por recibir el Premio Nobel de la Paz 2026 y destacó su “dedicación” a la justicia y los derechos humanos.

Con información de EFE

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