Terremoto en Panamá: saldo al momento del sismo magnitud 7.7

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá AME4625. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco (BIENVENIDO VELASCO/EFE)

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, alrededor de las 12:56 horas (tiempo local), con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a aproximadamente 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 13 kilómetros y provocó evacuaciones en distintos puntos del país, además de activar inicialmente alertas por posible tsunami en varias naciones del Pacífico.

¿Cuántos muertos y heridos dejó el terremoto de Panamá?

Al momento no se han reportado decesos, sin embargo, las autoridades panameñas sí han registrado personas lesionadas y daños materiales en distintas localidades.

Los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúan realizando inspecciones para determinar el número de personas afectadas, mientras se mantiene la vigilancia ante posibles réplicas.

¿Qué daños provocó el terremoto de magnitud 7.7?

Entre los daños reportados destaca el colapso de una torre de la iglesia de San Juan Bautista, en Penonomé, así como afectaciones en el Hotel Dos Continentes y el edificio de la Gobernación de Coclé. También se registraron daños en viviendas de Herrera y otras localidades cercanas al epicentro.

En Ciudad de Panamá, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de edificios, la suspensión de clases y la interrupción temporal del servicio del Metro y de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá informó que las actividades de esta importante vía comercial continuaban desarrollándose con normalidad.

¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto de Panamá?

Inicialmente, el terremoto provocó que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitiera avisos preventivos para las costas del Pacífico de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, ante la posibilidad de oleaje peligroso. Sin embargo, dicha alerta ha sido levantada, luego de que las autoridades estadounidenses actualizaran la evaluación del fenómeno.

Panama: A magnitude 7.7 earthquake struck in La Pitaloza, Panama, at 12:56 local time on October 9, 2026. Aftershocks capable of causing damage may occur. The U.S. Tsunami Warning System has issued potential tsunami threats for Costa Rica, El Salvador, Peru, Mexico, Guatemala, Panama, Nicaragua, Colombia and Ecuador. Strong and unusual currents and unpredictable surges may occur along the shore. U.S. citizens in the area should stay away from damaged structures and monitor local emergency broadcasts and official guidance for updates. Actions to Take: - Avoid damaged areas and do not enter damaged buildings. - Stay away from the coast. If you are near the coast, move to higher ground. - Follow official instructions from local authorities for recovery and assistance. - Be ready for power and communication outages. More at https://t.co/yxz02nIvK3 — TravelGov (@TravelGov) October 9, 2026

¿Cuántas réplicas se han registrado tras el terremoto?

Después del sismo principal se registraron más de 45 réplicas, algunas de ellas con magnitudes superiores a 5.0 y otras cercanas a 6.0. Entre las más alarmantes, se encuentran las réplicas en El Cacao, de 5.8 a las 13:37 y en Río Grande, de 6.6 a las 15:25. Hora local.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá explicó que el terremoto estuvo relacionado con el sistema de fallas de Azuero-Soná, donde la acumulación de tensión geológica puede provocar movimientos de gran intensidad.

Ante la posibilidad de nuevos temblores, las autoridades recomendaron evitar edificios con daños estructurales, identificar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.