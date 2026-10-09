Ecuador decomisa 1.6 toneladas de cocaína que iban a México

Decomiso

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que elementos policiales decomisaron 1.6 toneladas de cocaína que serían enviadas a México dentro de un contenedor hallado en el puerto de Guayaquil. El operativo concluyó con la detención de 2 personas ligadas con la compañía exportadora.

Reimberg reveló que los agentes encontraron mil 684 bloques de droga escondidos en el interior de una maquinaria industrial declarada como separador de metales, que se transportaba en el contenedor con destino a territorio mexicano.

En el operativo fueron detenidos la gerente y el líder de la empresa responsable de la exportación. Las autoridades ecuatorianas no detallaron más información sobre la identidad de los arrestados.

El ministro estimó que el cargamento tendría un valor de 50.2 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Guayaquil, punto del narcotráfico

El decomiso se realizó en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y uno de los principales puntos de salida de mercancías hacia Norteamérica, Europa y otros mercados internacionales.

La ubicación geográfica del país, fronterizo con Colombia y Perú, considerados los dos mayores productores mundiales de cocaína, así como sus puertos marítimos y su economía dolarizada, han ayudado a que Ecuador se convierta en una ruta relevante para el tráfico internacional de esta droga.

Los puertos de Guayaquil obtienen importantes decomisos de cocaína en comparación con otras terminales marítimas de la costa ecuatoriana, debido a su papel en las rutas comerciales utilizadas para transportar mercancías al extranjero.

Con información de EFE