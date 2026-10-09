Trump presiona a México para ampliar acuerdos energéticos con empresas de EU: Financial Times

Donald Trump Presidente de Estados Unidos (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la necesidad de ampliar los acuerdos entre empresas energéticas de ambos países, como parte de las conversaciones comerciales bilaterales, según informó el diario Financial Times (FT).

De acuerdo con el medio británico, que citó a personas familiarizadas con el tema y a un funcionario estadounidense, durante una llamada entre ambos mandatarios se abordó la posibilidad de que México incremente sus compras de productos energéticos estadounidenses y establezca nuevas alianzas con compañías del país vecino.

Entre las propuestas discutidas estaría un acuerdo similar al que Estados Unidos alcanzó con Corea del Sur el año pasado, en el que Seúl se comprometió a adquirir productos energéticos estadounidenses por 100 mil millones de dólares, además de realizar inversiones adicionales en territorio estadounidense.

El reporte también señala que Washington busca que México aumente sus importaciones de gas natural, un recurso del que el país depende para cubrir alrededor de tres cuartas partes de su demanda, según la información citada por el FT.

Trump busca reducir el déficit comercial

Las conversaciones energéticas forman parte de los esfuerzos de la administración estadounidense por reducir el superávit comercial de México frente a Estados Unidos, indicó el funcionario consultado por el diario.

La posibilidad de ampliar las compras de gas y los acuerdos entre compañías cobra relevancia en una relación comercial marcada por las negociaciones entre ambos gobiernos y por las diferencias en torno a la participación de empresas privadas en el sector energético mexicano.

Sheinbaum se reunió con empresarios y el embajador de EU

La información se dio a conocer un día después de que Sheinbaum recibiera en Palacio Nacional al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien acudió acompañado de empresarios vinculados con la American Chamber of Commerce (AmCham).

La presidenta explicó que el encuentro del jueves 8 de octubre estuvo enfocado en asuntos de comercio e inversión. Posteriormente, señaló que ambas partes acordaron mantener el diálogo y que habría una nueva reunión con el diplomático.

Tras el encuentro, Sheinbaum destacó la importancia de la confianza en México para atraer inversiones y mantener la relación comercial entre ambos países.

Sin embargo, la información publicada por el Financial Times sobre las exigencias energéticas de Trump corresponde a conversaciones entre los presidentes y a fuentes consultadas por el medio; no implica que México haya aceptado un nuevo compromiso de compras o inversiones.