“Isaías” alcanza categoría 3; pone en alerta a más de 20 millones de personas en EU

Huracán "Isaías"

El huracán “Isaías” se fortaleció este viernes hasta llegar a la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el sur de Estados Unidos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), más de 20 millones de personas podrían verse afectadas en Alabama, Florida, Misisipi, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Los pronósticos apuntan a que el ciclón podría tocar tierra entre Alabama y Florida durante la noche de este viernes o las primeras horas del sábado. Ante su llegada, ambos estados declararon emergencias y ordenaron evacuaciones en algunos condados costeros del golfo de México.

De cumplirse el impacto, Isaías sería el primer huracán en tocar tierra en Estados Unidos desde hace 2 años.

El NHC advirtió el riesgo de precipitaciones intensas, inundaciones repentinas en zonas urbanas y crecidas importantes de los ríos. También pidió a la población de las regiones amenazadas prepararse ante posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

El NHC expuso el riesgo de precipitaciones intensas, inundaciones repentinas en zonas urbanas y crecidas importantes de los ríos. También pidió a la población de las regiones amenazadas prepararse por posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

“Los residentes en esta área deben seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar si se les pide hacerlo”, señaló NHC.

Despliegan fuerzas de emergencia

Entretanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció desde el jueves que su gabinete alista el despliegue de 12 mil elementos para responder a los efectos del huracán, incluidos 5 mil integrantes de la Guardia Nacional.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia en 40 condados para facilitar la respuesta debido al avance del fenómeno meteorológico.

Inicio tardío de la temporada

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) subrayó que “Isaías” es el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 y el primero en obtener la categoría de huracán en esta cuenca durante el año. Su formación en octubre equivale la fecha más tardía para la aparición del primer huracán de la temporada desde al menos 1905.

Este comportamiento está relacionado con la influencia del fenómeno de El Niño, que provoca temperaturas oceánicas más cálidas de lo habitual y favorece una mayor actividad ciclónica en el Pacífico, ya que reduce las condiciones propicias para la formación de tormentas en el Atlántico.