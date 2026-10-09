Belgas amenazan con huelga general contra los recortes del gobierno

Protesta en Bruselas

Miles de trabajadores y estudiantes salieron este viernes a las calles de Bruselas para rechazar las medidas de austeridad del gobierno federal de Bélgica, en una movilización que los principales sindicatos describieron como un anuncio previo a una posible huelga general a finales de noviembre.

La policía calculó 30 mil el número de participantes, mientras que la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), elevó la cifra a 50 mil. La marcha comenzó después de las 11:00 hora local, desde la estación Central hasta la estación de Midi, aunque desde una hora antes ya se concentraban manifestantes en la zona.

La protesta sucede en lo que el gobierno del primer ministro Bart De Wever negocia el presupuesto federal y busca obtener alrededor de 10 mil millones de euros adicionales. Las medidas se discuten a puerta cerrada entre los dirigentes de los 5 partidos que integran la coalición gobernante, conocida como Arizona.

La Comisión Europea espera recibir el plan presupuestario belga antes del 15 de octubre, a diferencia de De Wever que deberá presentar la próxima semana su discurso anual sobre el estado de la unión ante el Parlamento federal.

Exigen que los ajustes no recaigan en los trabajadores

Los sindicatos FGTB y CSC se oponen a que las autoridades modifiquen la indexación automática de los salarios, incremente el impuesto al valor agregado (IVA) o establezca el cálculo anual de la jornada laboral.

Como alternativa, proponen un ajuste de 21 mil millones de euros que atienda una gran aportación de las grandes fortunas y de los ingresos oriundos del capital, además de reducir gastos que consideran ineficientes.

“No es en el bolsillo de los trabajadores ni de los beneficiarios sociales donde hay que buscar, sino en el de los más ricos”, detalló a EFE la presidenta del Sindicato de Empleados, Técnicos y Cuadros (SETCa), afiliado a la FGTB, Myriam Delmée.

Delmée acentuó que las medidas responden a un “dictado europeo”, tanto en Bélgica como en España, e indicó que las movilizaciones podrían aumentar si el gobierno no cambia su postura.

“Ya hay una huelga programada a finales de noviembre: o cede, o endureceremos las acciones”, contó.

La FGTB cuenta con un mandato para convocar una huelga general durante la semana del 23 de noviembre si el gobierno belga rebasa sus condiciones consideradas innegociables. Por su parte, el sindicato cristiano CSC mantiene una postura más cautelosa y prefiere esperar los resultados de las negociaciones presupuestarias.

Docentes se suman a las movilizaciones

A las protestas contra el ajuste federal se unieron profesores y estudiantes que rechazan los recortes educativos de la Federación Valonia-Bruselas, gobernada por los partidos Movimiento Reformador (MR) y Los Comprometidos (Les Engagés).

“Los docentes llevamos meses en la calle”, afirmó a EFE la profesora Sylvia Zangeta, quien denunció que las medidas integran 2 horas más de trabajo sin un aumento salarial, menos recursos para las comidas gratuitas y una reducción de los derechos de pensión.

“El gobierno sigue haciendo oídos sordos”, añadió Zangeta.

La movilización de este viernes es la cuarta manifestación del año en Bruselas, después de la que se llevó a cabo en mayo, y comprende a una serie de protestas contra las políticas gubernamentales, entre ellas una huelga de 3 días celebrada en noviembre del año pasado.

Cancelan vuelos

La jornada de protesta coincidió con interrupciones en el transporte aéreo, con 140 vuelos cancelados en el aeropuerto de Bruselas. Para el próximo lunes está prevista una huelga ferroviaria y de los servicios públicos.

Al margen de la movilización sindical, cientos de jóvenes se enfrentaron con la policía cerca de la estación Central, punto de partida de la marcha. Los agentes respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos, en lo que varias bicicletas de alquiler fueron incendiadas en una plaza cercana.

Más de 100 detenidos

La policía realizó una treintena arrestos judiciales por su participación en los incidentes en la protesta y 80 detenciones administrativas para contener disturbios y de un arresto máximo de 12 horas.

Con información de EFE