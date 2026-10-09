Pentágono defiende transmisión del fusilamiento de Nidal Hasan

Pentágono

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió la transmisión en vivo del fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan y afirmó que el condenado “se lo merece”, al respaldar la decisión de autorizar que el público presencie el procedimiento, fijado para el 3 de diciembre en la base militar de Fort Hood, Texas.

Trump justificó la pena al señalar que el exmilitar “mató a mucha, mucha gente” y lo etiquetó como “un maníaco”.

El mandatario estadounidense cuestionó las condiciones de reclusión de quienes cometen delitos e instó que su administración actual está cambiando una situación en la que las personas pueden pasar 2 días en prisión y después hacer “casi lo que sea” sin enfrentar consecuencias.

La ejecución fue aprobada por Trump a propuesta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien confirmó que un pelotón integrado por soldados armados con fusiles llevará a cabo el proceso en la misma base donde sucedió el ataque.

Hegseth enfatizó que es importante que la población conozca que estos actos tienen “consecuencias graves” y mencionó que se garantizará el acceso público a la ejecución.

Sin embargo, el Pentágono no ha aclarado cómo permitirá que la ciudadanía presencie el fusilamiento, si habrá espectadores en las instalaciones militares o una transmisión en directo. Tampoco ha revelado cuántos soldados integrarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.

ONU señala probable tortura

La intención de hacer pública la ejecución ocasionó críticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó que una retransmisión en directo podría vulnerar la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La portavoz de la organización, Ravina Shamdasani, puntualizó que las ejecuciones públicas componen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante.

“La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y supondría una violación de la prohibición absoluta de la tortura”, comunicó Shamdasani.

Indicó que incumplir esa prohibición “convertiría inevitablemente la ejecución en arbitraria y daría lugar a una violación del derecho a la vida”.

Pese a los señalamientos, un funcionario del Pentágono confirmó a la agencia EFE que el Departamento de Defensa mantiene sus planes para que el procedimiento pueda ser presenciado por el público.

Primera militar por fusilamiento desde 1945

Hasan desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense y fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato, respectivo a las personas heridas en el ataque.

Su ejecución sería la primera de un militar estadounidense desde 1961 y la primera realizada con un pelotón de fusilamiento desde 1945.

La pena de muerte está programada para las 13:00 horas del 3 de diciembre en Fort Hood.

Con información de EFE