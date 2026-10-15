EU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por colaborar con banco iraní

Rubio anuncia sanciones contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (TIAGO PETINGA/EFE)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra el estatal Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), al que acusa de prestar servicios al banco iraní Karafarin.

Rubio acusó en un comunicado a Cuba de “operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas -incluida la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo- con el fin de atacar Estados Unidos”.

“El presidente Trump fue absolutamente claro”, dijo Rubio sobre lo que denominó “fuerzas extrahemisféricas” que pretenden esparcir influencias “antiamericanas” en la región.

Asimismo, explicó que esta medida llega para actuar en concierto con otras de las acciones que el Departamento del Tesoro mantiene contra actores financieros iraníes.

Las sanciones de EU contra Cuba abarcan desde hace años medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias qeu se ha endurecido desde enero en un contexto de creciente presión contra actores financieros iraníes.

Las sanciones de Estados Unidos contra la isla caribeña abarcan desde hace años medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias que se ha endurecido desde enero en un contexto de creciente presión de Washington sobre el Gobierno cubano para propiciar un cambio político.

EU amplió la presión en los últimos meses con sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la familia de Fidel Castro, la petrolera estatal CUPET, ministerios y entidades estatales.

El cnaciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó el miércoles a Rubio de estar “presionando y chantajeando” a varios países para que modifiquen su voto contra el embargo de Estados Unidos, durante las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas previstas para el día 28.

“El Secretario de Estado de EU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU”, manifestó el ministro de Exteriores cubano en la red social X.