Derrumbe de techo en una escuela de Pakistán deja 34 muertos

Funeral de los fallecidos en el derrumbe de una escuela en Pakistán (EFE)

Al menos 34 personas, entre ellas 33 niños y una profesora, murieron este jueves al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad noroccidental paquistaní de Peshawar, un incidente por el cual la Policía arrestó al propietario del centro.

“El número de muertos ha alcanzado los 34, incluida una profesora de 25 años, y 20 están heridos”, confirmó Muhammad Asim, portavoz del Hospital Lady Reading.

El techo se desplomó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en las aulas, y dejó a varios menores y docentes atrapados bajo los escombros.

Los equipos de respuesta a desastres del serivicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los restos de la estructura, según informó el organismo en un comunicado.

El portavoz del servicio Rescue 1122, Bilal Faizi, precisó que la operación de rescate había concluido.

El jefe de la Policía de Peshawar, Mian Saeed, manifestó que elementos habían arrestado al propietario de la escuela tras producirse el incidente. “Estaba siendo administrada por un fondo de asistencia social con el nombre de Al-Khair”, expresó Saeed a los periodistas en Peshawar, añadiendo que “hemos puesto al propietario bajo custodia”.

El policía precisó que más de 110 estudiantes recibían clases en los tres pisos del edificio y acusó de negligencia a los responsables del recinto.

Un comunicado de Rescue 1122 indicó que recibió una llamada alrededor de las 8:48 horal y que descubrieron que dos techos se habían derrumbado uno sobre otro.

Según el comunicado, se desplegaron 16 ambulancias, dos vehículos de respuesta a desastres y más de 60 miembros del personal de rescate para registrar los escombros y trasladar a las víctimas a los hospitales.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, garantizó en un comunicado en la red social X que el Gobierno realizará una investigación exhaustiva sobre la tragedia y tomará todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de los niños en las escuelas de todo el país.

En junio, el derrumbe del techo de un centro privado de enseñanza en Lahore causó la muerte de 14 niños, menos de dos meses después de que otros cuatro menores murieran y 20 personas resultaran heridas por el desplome del techo de un aula en una escuela de Dera Ghazi Khan.