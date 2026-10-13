Katie Zacharia asume su cargo como nueva portavoz de la Casa Blanca

Katie Zacharia; nueva portavoz de la Casa Blanca

Katie Zacharia se estrenó este martes como nueva portavoz de la Casa Blanca con su primera rueda de prensa desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, la nombró para sustituir a Karolne Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

Zacharia sorprendió con una comparecencia inusualmente breve, de 14 minutos y solo tres preguntas, pero en la que dio una noticia: el cese de la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, manchada por varios escándalos.

“Me siento muy honrada de trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él”, declaró por primera vez Zacharia desde el atril.

La portavoz se mostró visiblemente nerviosa y recurrió en varias ocasiones a sus notas, en contraste con la seguridad y agilidad de su antecesora.

Perfil

Abogada de formación y madre de cuatro hijos, Zacharia era hasta su nombramiento asesora de comunicación de Trump Media, la matriz de Truth Social, la red social fundada por el republicano después de que Twitter suspendiera su cuenta tras el asalto al Capitolio en 2021.

Asimismo, trabajó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional durante la gestión de Kristi Noem y ha sido comentarista en medios conservadores como Fox News y Newsmax.

En su primera jornada ya recibió críticas porque no supo aclarar, ante preguntas de la prensa, dónde aprobó el examen de licencia para ejercer como abogada.

Está casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia, que ha trabajado en películas como ‘Silence’ y ‘The Irishman’, ambas dirigidas por Martin Scorsese.

Durante la conferencia de prensa, los nervios le jugaron una mala pasada: se refirió a su esposo como “mi presidente”, un lapsus que después le causó risa.

“Me pareció que lo hizo excelente; lo hizo muy bien”, declaró este martes Trump al ser preguntado sobre el desempeño de Zacharia.

La llegada a la Casa Blanca de Zacharia coincide con una nueva escalada en la ofensiva de Trump contra los medios críticos, después de que intentara vetar el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una medida frenada provisionalmente en los tribunales.

El Departamento de Justicia investiga además a las cinco grandes cadenas de televisión del país —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— por posible vulneración de leyes de competencia por haber boicoteado la cobertura conjunta de los actos presidenciales en solidaridad con los medios vetados.

La nueva portavoz asume el cargo además en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en la que Trump se ha volcado con mítines casi diarios para intentar evitar que el Partido Republicano pierda su mayoría en el Congreso ante la baja popularidad de su Gobierno.

Zacharia, que no ha aclarado si mantendrá la tradición de ofrecer una rueda de prensa semanal en la Casa Blanca, estará en el punto de mira de Trump, que no se pierde ninguna de estas comparecencias televisadas.

Portavoz sustituta

La nueva secretaria de Prensa sustituye a Leavitt, una de las defensoras más combativas del presidente ante la prensa, que lo acompañó desde el inicio de su segundo mandato y dejó el puesto el 27 de agosto, después de dar a luz a su segundo hijo.

Zacharia toma el relevo en un momento en que la estrategia de comunicación de Trump está más consolidada que durante su primer mandato (2017-2021), cuando tuvo cuatro secretarios de Prensa: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham y Kayleigh McEnany.