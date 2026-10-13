Trump defiende acuerdo para suministrar diésel ruso frente al descontento republicano

Trump defiende acuerdo para suministrar diésel ruso (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes el acuerdo con Rusia para suministrar diésel ruso a los mercados internacionales, que ha supuesto la flexibilización de sanciones a Moscú y ha generado descontento entre las filas republicanas.

Trump defendió en la Casa Blanca que el acuerdo no es solo para EU y que esta fuente de energía “está siendo liberada al mundo” al tiempo que reprochó los ataques ucranianos contra refinerías de petroleo rusas por no “ser una cosa muy buena”.

Varios legisladores del partido republicano, entre ellos cuatro senadores, se pronunciaron el pasado domingo contra el acuerdo y la posterior autorización de venta, entrega e importación de diésel ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones vigentes.

En un comunicado bipartidista, firmado también por tres demócratas de la Cámara alta, recordaron que el Congreso “explícitamente” prohibió las importaciones energéticas por parte de Rusia en 2022 para prevenir que “dólares americanos financiaran la brutal guerra de Putin contra Ucrania”.

Trump justificó ante los medios la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que permite ahora estas operaciones, al tiempo que mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso.

Para estos legisladores, la decisión del presidente es “directamente contraria” a ley de sanciones, una afirmación que suman a su crítica contra la falta de consulta al Congreso de “explicación que justifique esta decisión, como es requerido por estatutos”.

El republicano se dirige este martes hacia Alaska para hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato, territorio de la senadora republicana Lisa Murkowski, quien afirmó el pasado viernes que la discusión sobre el regreso de Rusia a los mercados energéticos globales debería darse “una vez la guerra termine”.

“Mientras tanto, debemos cortar cualquier cosa que les alimente”, manifestó Murkowski en una publicación de la red social ‘X’ desde donde también recordó que la Cámara de Representantes aprobó en septiembre un paquete de sanciones contra Rusia e Irán que otorgaba a Trump nuevas facultades para imponer aranceles de hasta el 100% a países que compren energía rusa.