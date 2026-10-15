A 72 años de histórica visita del emperador Haile Selassie, la familia imperial de Etiopía retorna a México

Después de 72 años, la familia imperial de Etiopía regresa a México con el bisnieto de Haile Selassie, el príncipe Yisehak Fikre Selassie, acompañado de su consorte Asqual Teferi y sus hijas, las princesas Gigi y Lissie.

El príncipe Yisehak, acompañado de su familia y amigos, visitará el lugar donde se encuentra la placa conmemorativa develada en 1954, durante la visita de su bisabuelo.

La visita será este viernes 16 de octubre en la estación del Metro Etiopía.

El martes 20 de octubre, Su Alteza Imperial ofrecerá una conferencia sobre cultura, arte y arquitectura de Etiopía, así como una exposición de su propia obra pictórica, el lugar será la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde historia, ciencia, educación y cultura se encuentran.

Cultura. La familia imperial de Etiopía regresa a México.

La familia imperial visitará lugares emblemáticos de la Ciudad de México y sus alrededores, que fueron visitados por su bisabuelo el emperador Haile Selassie, entre ellos la Basílica de Guadalupe, las pirámides de Teotihuacan y el Museo Nacional de Antropología e Historia.

También disfrutarán de la hospitalidad, gastronomía, cultura popular y otros atractivos de los muchos que ofrece la bella la CDMX.

En 1954 el emperador de Etiopía Haile Selassie visitó la Ciudad de México como una muestra de gratitud por la solidaridad y apoyo que el pueblo mexicano brindó a su patria.

Durante su visita Su Majestad Imperial inauguró la plaza de Etiopía en el lugar donde actualmente se encuentra la estación del Metro Etiopía, y cuyo ícono es una cabeza de león que nos recuerda uno de los títulos del emperador: León de Judá.

La dinastía imperial de Etiopía desciende del primer emperador, Menelik I, hijo de los míticos rey Salomón y la reina de Saba. Esta dinastía reinó por milenios el casi legendario Imperio de Etiopía, que además tiene la segunda iglesia cristiana más antigua del mundo después de la de Armenia.

La visita de la familia imperial etíope será de trascendencia histórica y cultural para la capital, fue posible por el apoyo conjunto del Dr. Nektariy Karol Hadzhipetropulos, presidente de Comunidad Rusa A. C., de quien surgió la iniciativa; de la Universidad del Claustro de Sor Juana y de su rector, el Doctor Rafael Tovar y López-Portillo, figura del ámbito académico y cultural, así como de las autoridades e instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, y de otras asociaciones, instituciones, agrupaciones y personas del ámbito privado.