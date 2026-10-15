Cuatro muertos deja un tiroteo en una escuela primaria en Oregon

Tiroteo en primario de Oregon deja 4 muertos (Redes Sociales)

Al menos cuatro muertos, entre ellos tres menores de edad y un adulto, deja un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela primaria en la ciudad de Bend, en Oregon, Estados Unidos, según información preliminar de las autoridades recogida por CNN.

El sospechoso fue abatido a tiros, indicó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la ciudad de Bend, Sheila Miller, y se desconoce si se encuentra incluido en el recuento preliminar de víctimas.

La portavoz confirmó previamente que hubo “varios decesos” relacionados con este caso, aunque no especificó detalles sobre su estado, y que al menos dos personas fueron hospitalizadas por el tiroteo.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de las 13:00 hora local para responder a una persona que estaba disparando contra un automóvil, mientras que varias llamadas recibidas al servicio de emergencias minutos después reportaban un tiroteo activo en un colegio de primaria.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, precisó en un mensaje en su cuenta de Facebook que sigue la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La escuela primaria Silver Rail cerró sus puertas y se estableció un punto de encuentro para familiares y alumnos.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va del año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.