Corea del Sur retira una parte de su personal diplomático en Ucrania por disputa sobre soldados norcoreanos

Embajada de Corea del Sur en Ucrania

Corea del Sur anunció la retirada parcial de los integrantes de su misión diplomática en Ucrania, en medio de las tensiones con Kiev por el traslado de 2 soldados norcoreanos capturados dentro de la guerra con Rusia y la carencia de avances para resolver la disputa.

El portavoz de la Cancillería surcoreana, Park Doo-soon, informó que la decisión se tomó después de que las autoridades ucranianas no adoptaran medidas que Seúl considera constructivas, a pesar de la convocatoria a consultas de su embajador a inicios de este mes.

“El gobierno ha decidido retirar a parte del personal de su misión diplomática, teniendo en cuenta, entre otros factores, que la parte ucraniana no ha adoptado medidas constructivas incluso después de la llamada a consultas de nuestro embajador en Ucrania”, declaró Doo-soon ante una rueda de prensa en Seúl.

El funcionario surcoreano señaló que la acción responde a las dificultades para garantizar la seguridad de los diplomáticos por la “persistente amenaza de ataques aéreos en todo el territorio ucraniano”, debido a la guerra con Rusia.

La controversia empezó luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revelara a finales de septiembre el traslado a Corea del Sur de 2 militares norcoreanos capturados en enero de 2025 mientras combatían en apoyo de las fuerzas rusas.

Seúl piensa que son insuficientes las disculpas de Kiev, aunque el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, remarcó recientemente que su gobierno daba por concluido el asunto.

Al ser cuestionado sobre si Corea del Sur preserva la exigencia de una disculpa pública, Park Doo-soon aseguró que la posición de su país “no ha cambiado”.

La disputa involucra un supuesto acuerdo de confidencialidad que fue vulnerado por las declaraciones de Zelenski. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, acusó a Ucrania de hacerlo quedar como un mentiroso al negar la existencia de ese pacto.

Aun cuando la embajada surcoreana redujo parte de su personal, continuará operando bajo la dirección de su encargado de negocios y mantendrá a todo el personal consular en funciones. También seguirán los contactos diplomáticos entre ambos países.

Con información de EFE