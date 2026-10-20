Israel creará brigada espacial con capacidad para vigilar y atacar objetivos

Ejército de Israel

Israel erigirá una brigada espacial militar para aumentar sus capacidades de vigilancia, defensa y ataque desde el espacio, siendo parte de una estrategia para consolidar su posición regional y llegar a ser una potencia mundial en este ámbito.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, celebró la decisión del Ejército y calificó la iniciativa como una apuesta por la llamada “Guerra de las Galaxias azul y blanca”, según un comunicado difundido por su oficina.

“La Guerra de las Galaxias azul y blanca”, expresó Katz al anunciar el proyecto, con el que las fuerzas armadas buscan expandir sus operaciones más allá de la atmósfera terrestre.

Autoridades israelíes precisaron que la creación de esta unidad busca dar al país la capacidad de “vigilar, defender y atacar desde el espacio a cualquier objetivo en espacios inmensos”, con el propósito de cimentar su posición como potencia regional y mundial.

“El objetivo fijado para el Ejército y el sistema de Defensa es convertir a Israel en uno de los países líderes a nivel mundial en el ámbito de la defensa espacial”, afirmó el ministro.

“Disuadirá a enemigos cercanos y lejanos”, añadió.

Katz aseguró que el desarrollo de estas capacidades podrá impulsar la economía estatal con nuevas oportunidades de investigación, emprendimiento y producción tecnológica, tanto en el sector militar como en el civil.

Un oficial de las fuerzas armadas informó a la agencia EFE que la nueva división se creará en los próximos meses, ante “el hecho de que el espacio se ha convertido en un ámbito de combate activo”. Agregó que se vaticina que su importancia incremente en los próximos años.

Por lo tanto, el Ejército aprobó más proyectos que tienen que ver en el ámbito espacial, como la implementación de sensores espaciales dedicados a operaciones de guerra terrestre y espacial.

Con información de EFE