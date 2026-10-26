Elecciones en Brasil: ¿Por qué bajó la bolsa y qué significa tras el triunfo de Lula de Silva?

Elecciones en Brasil Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, celebran este domingo, en Sao Paulo. Foto: EFE (Isaac Fontana/EFE)

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una fuerte sacudida en los mercados financieros este lunes 26 de octubre de 2026. La reacción se produjo porque una parte importante de los inversionistas esperaba la victoria del candidato de opositor Flávio Bolsonaro, por lo que el resultado electoral cambió de manera abrupta las expectativas sobre el rumbo económico del país.

¿Por qué la victoria de Lula provocó la caída de la Bolsa en Brasil?

El principal indicador de la Bolsa brasileña, el Ibovespa, llegó a registrar pérdidas cercanas al 17% durante la jornada, mientras que la moneda nacional, el real, se depreció frente al dólar. La caída fue tan pronunciada que la operadora bursátil B3 activó un mecanismo de seguridad que suspendió las operaciones durante 30 minutos, después de que el índice retrocediera 10% respecto al cierre anterior.

El efecto se explica, principalmente, por las expectativas económicas que los inversionistas habían construido antes de la elección.

Tras la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo más votos que Lula, los mercados habían anticipado un posible cambio de gobierno hacia una política económica considerada por algunos participantes más favorable para reducir el gasto público y contener el crecimiento de la deuda. Esa expectativa impulsó las acciones brasileñas y fortaleció al real durante las semanas previas a la segunda vuelta. La victoria de Lula revirtió esa apuesta y llevó a muchos inversionistas a vender activos para reducir su exposición al riesgo.

La preocupación no se debe únicamente a la orientación política del presidente reelecto, sino a las dudas sobre cómo financiará sus programas sociales, controlará el gasto público y estabilizará la deuda del país. Los inversionistas también esperan conocer quién encabezará el Ministerio de Hacienda y qué medidas adoptará el próximo gobierno para mantener las cuentas públicas bajo control.

Si consideran que la deuda crecerá demasiado o que el gobierno no podrá cumplir sus objetivos fiscales, pueden exigir mayores rendimientos para prestarle dinero a Brasil, lo que encarece el financiamiento de su economía.

¿Qué significa la caída para la economía brasileña?

La caída de la Bolsa no significa que la economía brasileña haya perdido de inmediato una proporción equivalente de su riqueza ni que el país esté entrando automáticamente en una crisis económica.

El Ibovespa refleja la cotización de las acciones de empresas que operan en el mercado bursátil, por lo que su descenso indica que los inversionistas están dispuestos a pagar menos por esos títulos ante un escenario que consideran más incierto. Sin embargo, una caída tan pronunciada puede afectar la confianza empresarial, reducir el valor de las inversiones financieras y dificultar que algunas compañías obtengan capital.

Otro efecto importante es la depreciación del real frente al dólar. Una moneda más débil puede favorecer a ciertas empresas exportadoras porque sus ingresos en dólares valen más al convertirlos a moneda local, pero también encarece las importaciones, los combustibles y algunos insumos utilizados por la industria.

Si esos costos se trasladan a los precios finales, podrían aumentar las presiones inflacionarias y complicar las decisiones del Banco Central sobre las tasas de interés. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos exigidos por los inversionistas puede elevar el costo de endeudamiento del gobierno y del sector privado.