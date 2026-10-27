Netanyahu vuelve a ganar las elecciones en Israel, pero está en el aire si puede gobernar

Elecciones en Israel Un seguidor de Netanyahu besa un cartel con su rostro mientras espera el escrutinio final en la sede del Likud en Jerusalén (ABIR SULTAN/EFE)

El partido de Benjamín Netanyahu, el Likud, ganó este martes, con 27 escaños, las elecciones legislativas celebradas en Israel, las primeras desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero tendrá serias dificultades para formar gobierno, ya que su bloque de aliados suma 52 escaños, nueve menos de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, según el escrutinio parcial, que todavía podría modificar ligeramente el resultado final.

En el otro extremo, el bloque opositor, liderado por el general retirado Gadi Eisenkot, obtendría 49 escaños, pero tendría una oportunidad de formar gobierno si suma 12 escaños del bloque de partidos árabes, que logró el mejor resultado de su historia con 19 escaños, impulsado por el deseo de castigar la respuesta del gobierno de Netanyahu contra los palestinos por el ataque de Hamás, catalogada de genocidio por organismos de la ONU y gran parte de la opinión pública mundial.

La situación se le complica a Eisenkot, ya que tampoco cuenta con la legitimidad política de haber encabezado el partido más votado. Su partido, el centroderechista Yashar, habría obtenido entre 21 y 23 diputados, menos de lo que vaticinaban las encuestas previas a estos comicios, que lo situaban como primera fuerza.

Además, hay resistencia en el interior del bloque opositor a aliarse con los partidos árabes, situación que podría ser aprovechada por el veterano primer ministro derechista para atraer a su bando los votos que necesita para sumar 61 escaños en el Parlamento de Israel, en Jerusalén.

En cualquiera de los dos casos, las matemáticas todavía no permiten asegurar la formación de un gobierno, pese a que la participación fue del 77 %, una cifra muy alta e inédita desde hace más de 25 años.

Luego de 19 años en el poder, repartidos en tres etapas distintas desde los años noventa, Netanyahu ha pagado en las urnas, aunque menos de lo esperado, la factura de una legislatura marcada por sus intentos de zafarse de la justicia y de los tres cargos por corrupción que enfrenta, así como por el radicalismo de sus aliados, el ataque de Hamás, la movilización masiva de reservistas y el agravamiento de los problemas internos, comenzando por el aumento del coste de la vida y la negativa a obligar a los ultraortodoxos a realizar el servicio militar obligatorio, en un momento en que faltan soldados y sobran frentes de conflicto para Israel, como Gaza y Líbano.

También ha pesado en la decisión de los votantes israelíes la negativa del primer ministro a crear una comisión independiente de investigación sobre los graves fallos de seguridad que se cometieron el 7 de octubre de 2023.

“Haré todo lo posible por gobernar”

Pese a que su partido va por detrás del de Netanyahu, Eisenkot, que fue jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Netanyahu, entre 2015 y 2019, compareció sonriente ante sus partidarios y aseguró que dedicará “todas sus fuerzas” a construir un “Gobierno sionista, estable y bueno para todos los ciudadanos de Israel”.

Además, ante las informaciones sobre un posible ataque a Irán durante las negociaciones para formar gobierno, provocado por la coalición de Netanyahu, Eisenkot lanzó un mensaje al primer ministro: “No te atrevas a usar la seguridad de Israel para tu propio beneficio político”.

Dentro del bloque contrario a Netanyahu, Los Demócratas, una lista de izquierda que reúne al laborismo histórico y al pacifista Meretz, logra un buen resultado: 10 escaños.

“Se nos ha brindado una oportunidad histórica para formar un auténtico Gobierno de cambio en Israel, y no tenemos intención alguna de dejarla pasar”, celebró Yair Golán, su líder.

“El mandato que hemos recibido hoy de la ciudadanía es una orden operativa para reconstruir el país ante la que no cabe vacilación, luchas de egos ni espacio para maniobras políticas”, agregó.