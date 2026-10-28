La FED mantiene sin cambios en octubre sus tasas de interés

La FED señala que un aumento de las tasas de interés habría ejercido más presión a los consumidores, que ya enfrentan dificultades económicas (finect.com )

Tasa de interés de la FED — A unos días para las elecciones intermedias en Estados Unidos, la Reserva Federal (FED) votó este miércoles para mantener las tasas de interés sin cambios, en su más reciente decisión de política monetaria y reiteraron su compromiso para controlar la inflación.

En una decisión con 10 votos a favor y dos en contra, la FED comunicó que mantendría su tasa de interés de referencia dentro del rango actual del 3.75 por ciento al 4.00 por ciento, pero reconoció que la inflación “sigue siendo alta” y mejoró su valoración de la economía e insinuó nuevas subidas de los tipos de interés en función de la evolución de la inflación, destaca la agencia Reuters.

El comunicado de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense supone un cambio notable respecto de la reunión del 15 y 16 de septiembre pasados, con un atisbo del tipo de orientación prospectiva que el presidente de la FED, Kevin Warsh, ha dicho que quiere evitar.

La valoración de la FED sobre la economía se revisó al alza, pasando de una expansión “sólida”, tal y como se consideraba en la reunión de septiembre, a “fuerte”, mientras que la inversión seguía considerándose robusta y el aumento del empleo se mantenía al mismo ritmo que la población activa.

De acuerdo con la cadena Telemundo, la votación de este miércoles no fue unánime, a diferencia de la de septiembre pasado, cuando los 12 miembros de la FED votaron a favor de aumentar las tasas de interés, en lo que fue el primer incremento de la tasa de referencia del banco central desde 2023.

Un aumento de las tasas de interés podría haber ejercido aún más presión sobre los consumidores, que ya enfrentan dificultades económicas.

Los votantes han señalado constantemente en las encuestas que el aumento de los precios, especialmente en los sectores de vivienda y energía, figura entre sus principales preocupaciones al momento de emitir su voto.

La encuesta más reciente de NBC News reveló que el índice de aprobación del presidente Donald Trump es del 27 por ciento por su manejo del costo de vida y de apenas el 29 por ciento por su gestión de la guerra con Irán. (Con información de agencias)

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