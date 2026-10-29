Ataque de dron ruso en Ucrania: reportan al menos 14 muertes en estación de trenes de Dnipró

Ataque en Ucrania Proyectil impactó estación de tren. (EFE)

Un ataque con dron en Ucrania dejó a más de una docena de muertos. El proyectil fue lanzado contra una estación de trenes.

¿Qué sucedió con ataque de dron en Ucrania?

Un ataque ruso a territorio ucraniano por medio del uso de dron tuvo lugar en una estación de trenes de la ciudad de Dnipró, ubicado en Ucrania Central.

Dos trenes estaban detenidos en las vías cuando uno de ellos fue impactado por un proyectil. El ataque ocurrió a las 11:00 horas (hora local). Varias personas esperaban en el andén rumbo a la ciudad de Zaporizha.

La cifra oficial de muertos hasta el momento es de 13 personas y una decena más se encuentran heridas.

Testigos afirman que las alarmas se activaron, pero las víctimas del ataque decidieron permanecer en los andenes puesto a que están acostumbrados a que estas suenen de manera constante.

“Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Diez personas más resultaron heridas. Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar”, comunicó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a través de Telegram.

El ataque forma parte de una estrategia militar de Rusia para atacar trenes y así sembrar miedo en las personas para que estas eviten traslados. Desde que comenzó la guerra, los ferrocarriles se han convertido en la forma principal de transportarse para el pueblo ucraniano, puesto que el espacio aéreo está restringido.