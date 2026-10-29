¿Qué está pasando con el vórtice polar? Expertos alertan por posibles afectaciones mundiales para este año (Pexels)

Octubre se está despidiendo este año no sin antes mostrar temperaturas suaves, pero dejando en incógnita a varias personas sobre qué es lo que se aproximará durante la entrada del mes de noviembre. Por lo tanto, debe ponerse la lupa sobre el vórtice polar, aquella estructura atmosférica situada sobre el Ártico que es capaz de alterar los vientos de la zona, permitiendo la llegada de enormes tormentas heladas.

¿Qué es el vórtice polar?

El vórtice polar suele mostrarse fuerte y compacto cuando mantiene el aire gélido atrapado sobre el Ártico, como si lo tuviera capturado en una jaula, reteniendo el aire frío en las latitudes altas.

Esto favorece los vientos del oeste que suelen llegar a Europa, llevándole al continente aire templado y húmedo. Sin embargo, hay un factor de riesgo: si el vórtice polar llega a debilitarse, el sistema sin excepción alguna se desestabilizará. Ante esto, el aire frío se abre paso y torna su dirección hacia el sur, llegando en casos más extremos a Europa Central e incluso al Mediterráneo.

Este fenómeno se trata de una circulación atmosférica de invierno sobre el Ártico, concretamente en la estratosfera, entre los 15 y 50 kilómetros de altura.

¿Qué está pasando con el vórtice polar?

El debilitamiento del vórtice polar se encuentra en un momento asociado a un evento denominado calentamiento estratosférico súbito (SSW, por sus siglas en inglés). Ante esto, la corriente se ve interrumpida y se divide en núcleos: por un lado, el “desplazamiento” es empujado en su conjunto fuera de su posición sobre el polo; por el otro, ocurre una “división” donde literalmente se rompe en dos y, en casos extraños, puede dividirse en tres.

Este escenario es considerado trascendental, debido a que las oleadas de frío pueden distribuirse en varios continentes.

Aunque la división del vórtice polar no significa que llegará de manera repentina la nieve a las casas, la alteración tiene que abrirse paso primero de arriba hacia abajo hasta la troposfera, especialmente en la capa baja de la atmósfera. Este proceso suele tardar entre dos y seis semanas.

¿Dónde afectará este fenómeno atmosférico?

A finales de octubre es demasiado pronto para tener contemplada la confirmación de si el vórtice polar se debilitará lo suficiente como para favorecer una irrupción masiva de frío. Sin embargo, la debilidad del vórtice sigue en la mira de los expertos ante la hipótesis de que el cambio de corriente pueda llegar a las capas inferiores de la atmósfera.

De concretarse, podría afectar a algunas regiones de Europa, con una posibilidad enorme de tener mayor presencia en España e incluso desplazarse hasta el norte de África.